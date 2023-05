Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (09.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Der Rüstungselektronik-Hersteller HENSOLDT zähle zu den stärksten Werten an der deutschen Börse im laufenden Jahr. Über den Erwartungen liegende Zahlen zum Umsatz und zum operativen Gewinn hätten die positive Entwicklung nun auch bestätigt. Allerdings hätten negative Währungseffekte für einen Wermutstropfen gesorgt.HENSOLDT sei im Tagesgeschäft mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal habe der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 18 Prozent auf 338 Millionen Euro zugelegt. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA sei um mehr als 80 Prozent auf 30 Millionen Euro nach oben gesprungen. Damit habe HENSOLDT die durchschnittlichen Erwartungen von 318 respektive 25 Millionen Euro übertroffen.Unter dem Strich hätten allerdings ungünstige Währungskurse und Zinssicherungsgeschäfte negativ zu Buche geschlagen. Der Nettoverlust sei dadurch um mehr als ein Fünftel auf 20 Millionen Euro gewachsen. Für das Gesamtjahr rechne HENSOLDT-Chef Thomas Müller weiterhin mit ersten Aufträgen aus dem Sondertopf für die Bundeswehr. Im ersten Quartal seien bereits Bestellungen über Radare für die ukrainische Luftverteidigung und für Ausstattungen des Schützenpanzers Puma und des Kampfpanzers Leopard 2 eingegangen. HENSOLDTs Umsatz solle 2023 weiterhin um sieben bis zehn Prozent steigen und auch das bereinigte EBITDA solle moderat zulegen. Der Auftragseingang dürfte den Jahresumsatz nach Einschätzung des Managements um 10 bis 20 Prozent übertreffen.Im frühen Handel kämen die Zahlen von HENSOLDT zunächst nicht gut an, die Aktie notiere leicht im Minus. Operativ laufe es beim Konzern aber weiter gut, der Rüstungsboom habe zudem gerade erst begonnen und dürfte in den kommenden Jahren noch zahlreiche Aufträge bescheren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HENSOLDT-Aktie: