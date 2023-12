XETRA-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (06.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Vom Rüstungsboom sei bei HENSOLDT seit Monaten nichts mehr zu spüren. Die Aktie befinde sich quasi ungebremst auf Talfahrt. Nun wolle der Konzern den Rüstungsspezialisten ESG übernehmen. Am Markt komme das nicht gut an, die Aktie gerate im frühen Handel erneut unter Druck und nähere sich wieder den Tiefs.Für den Deal wolle der Vorstand bis zu 730 Mio. Euro in die Hand nehmen, wie das MDAX-Unternehmen am Dienstagabend in Taufkirchen mitgeteilt habe. Neben einer möglichen Kapitalerhöhung bringe der Vorstand auch die Aufnahme neuer Schulden ins Spiel. So wolle HENSOLDT Schulden von insgesamt 450 Mio. Euro auf sich nehmen, um die Übernahme zu finanzieren. Bisher gehöre ESG der Beteiligungsgesellschaft Armira. HENSOLDT rechne mit jährlichen Kosteneinsparungen von rund 19 Mio. Euro, zudem dürfte es durch sich ergänzende Verkäufe Potenzial für mehr Umsatz geben.HENSOLDT hoffe, dass der Deal bis spätestens Ende des ersten Halbjahres 2024 abgeschlossen sei. Der Bund sowie der Großaktionär Leonardo würden das Vorhaben unterstützen, habe es gehießen. Die Behörden müssten noch ihr Einverständnis dafür geben.Die Übernahme könne langfristig Sinn machen. Doch kurzfristig drücke die mögliche Schuldenaufnahme auf die Stimmung. Ohnehin seien die Bullen bei HENSOLDT derzeit schwer angeschlagen. Im Rüstungssektor habe Rheinmetall derzeit klar die Nase vorn, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2023)