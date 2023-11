Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

26,80 EUR +0,30% (13.11.2023, 20:33)



XETRA-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

27,76 EUR +4,05% (13.11.2023, 17:41)



ISIN HENSOLDT-Aktie:

DE000HAG0005



WKN HENSOLDT-Aktie:

HAG000



Ticker-Symbol HENSOLDT-Aktie:

HAG



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (13.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe lange Zeit nach einem starken Wochenauftakt für die Aktie von HENSOLDT ausgesehen. So hätten sich die Anteilscheine des Rüstungselektronikanbieters zum Ende des Xetra-Handels um satte vier Prozent verteuert. Doch dieser Kursgewinn habe sich im nachbörslichen Handel relativ rasch wieder in Luft aufgelöst, denn am Markt sei eine Meldung gar nicht gut angekommen.Denn HENSOLDT plane eine Übernahme und wolle sich dafür möglicherweise am Markt frisches Geld über eine Kapitalerhöhung besorgen. Derzeit verhandle HENSOLDT exklusiv über einen Kauf der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, habe es am Montagabend von dem MDAX-Konzern aus Taufkirchen geheißen. Bei der Kapitalerhöhung stehe ein Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals im Raum, voraussichtlich aus genehmigtem Kapital mit vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss.Der Bund als Aktionär mit 25,1 Prozent Anteil habe nach Kenntnis von HENSOLDT Vorbereitungen begonnen, sich an einer möglichen Kapitalerhöhung zu beteiligen, um die Anteilshöhe zu wahren. Die HENSOLDT-Aktie sei nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut vier Prozent unter den Xetra-Schluss gefallen.Der mögliche Erwerb der Firma ESG würde Schlüsseltechnologien in Deutschland stärken, habe es vom Unternehmen geheißen. Es seien noch einige Punkte zu klären, doch rechne das Management bis Anfang Dezember mit einem erfolgreichen Abschluss der Gespräche. Zusätzlich würde wohl die behördliche Genehmigung einer Übernahme nötig werden. Angaben zu einem möglichen Kaufpreis habe das Unternehmen nicht gemacht. Zum Xetra-Schluss sei HENSOLDT mit rund 2,9 Milliarden Euro bewertet worden. Bis zu zehn Prozent neue Anteile hätten demnach bis zu 290 Millionen Euro geheißen, in aller Regel müssten Unternehmen neue Aktien jedoch mit Abschlag anbieten. Ein weiterer großer Aktionär sei mit ebenfalls 25,1 Prozent der italienische Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Leonardo.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HENSOLDT-Aktie: