Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (14.02.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der HENSOLDT AG unter die Lupe.Von April 2023 bis Januar 2024 sei die HENSOLDT-Aktie eine korrektive Phase durchlaufen, welche sich aus charttechnischer Sicht in Form eines "bullishen" Keils vollzogen habe. Der Ausbruch auf der Oberseite wecke nun Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur. In die gleiche Kerbe würden diverse Indikatoren schlagen. Hervorheben möchten die Analysten das neue Einstiegssignal seitens des MACD sowie die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). Als charttechnischer Katalysator würden nun auch noch der Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 28,29 EUR) sowie das jüngste Aufwärtsgap bei 30,40/30,85 EUR hinzukommen. Perspektivisch eröffne die oben genannte Keilformation sogar ein hinreichendes Anschlusspotenzial, um wieder Kurs auf das bisherige Allzeithoch vom April 2023 bei 37,54 EUR zu nehmen. Im Monatsbereich unterstreiche das jüngst ausgeprägte konstruktive Candlestickmuster in Form eines sog. "morning stars" die aktuell vielversprechende Ausgangslage.Unter Money Management-Aspekten können Anlegerinnen und Anleger - je nach Risikoneigung - entweder die oben genannte Kurslücke oder aber den langfristigen gleitenden Durchschnitt als Absicherung auf der Unterseite heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:33,42 EUR +0,24% (14.02.2024. 09:05)XETRA-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:33,06 EUR +5,69% (13.02.2024, 17:35)