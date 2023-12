unter folgendem Link.



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (08.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Der Rüstungskonzern habe am Donnerstagabend eine Kapitalerhöhung angekündigt. Mit Blick auf die am Dienstag bekanntgewordenen Pläne zur Übernahme des Rüstungsspezialisten ESG komme das nicht sonderlich überraschend. Angeboten würden laut der Nachrichtenagentur Bloomberg 10,5 Mio. neue Aktien. Die neuen Papiere seien laut HENSOLDT ab diesem Jahr gewinnberechtigt. Die Bundesregierung, mittelbar handelnd durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), habe sich bereits unwiderruflich verpflichtet, sich pro-rata im Rahmen der bestehenden Beteiligungen von 25,1% an der Kapitalerhöhung zu beteiligen, habe der Konzern mitgeteilt.HENSOLDT habe am Dienstag verkündet, ESG für bis zu 730 Mio. Euro von der Beteiligungsgesellschaft Armira übernehmen zu wollen. HENSOLDT-Chef Thomas Müller wolle den Zukauf neben der Kapitalerhöhung auch mit neuen Schulden i.H.v. 450 Mio. Euro finanzieren. Mit diesen Plänen sei er bei den Aktionären allerdings auf wenig Gegenliebe gestoßen.Nach Bekanntwerden der Kapitalerhöhung am Donnerstagabend habe die HENSOLDT-Aktie bei Tradegate rund 3,9% verloren und knüpfe damit an die Talfahrt der letzten Monate an. Favorit im Rüstungssektor sei derzeit aber ohnehin die Aktie von Rheinmetall, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2023)