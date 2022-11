Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

21,80 EUR +0,93% (10.11.2022, 17:20)



Xetra-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

21,60 EUR -0,23% (10.11.2022, 17:05)



ISIN HENSOLDT-Aktie:

DE000HAG0005



WKN HENSOLDT-Aktie:

HAG000



Ticker-Symbol HENSOLDT-Aktie:

HAG



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (10.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt n einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rüstungselektronik-Herstellers HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.HENSOLDT sei im euphorischen Marktumfeld am Donnerstag eine der wenigen Aktien mit roten Vorzeichen. Hintergrund seien die Zahlen des SDAX-Konzerns. Zwar sei die Gewinnschwelle erreicht worden, doch Experten hätten mit etwas mehr gerechnet. Dennoch seien die Jahresziele wohl nach wie vor drin.Der Umsatz sei bei HENSOLDT im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro gestiegen. Das bereinigte EBITDA sei um mehr als 14 Prozent auf 126 Mio. Euro gewachsen. Das auf die Aktionäre entfallende Nettoergebnis habe bei Null gelegen - nach einem Fehlbetrag von 13 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.Der Auftragseingang von 1,4 Mrd. Euro habe den Umsatz zwar deutlich überstiegen, habe aber nur knapp halb so hoch wie ein Jahr zuvor gelegen. Da habe HENSOLDT einen Auftrag des Bundes für das luftgestützte Aufklärungssystem Pegasus über mehr als eine Milliarde Euro erhalten. Angesichts neuer Aufträge rund um den Kampfjet Eurofighter und die Fregatte 126 sehe sich HENSOLDT-Chef Thomas Müller in seiner Geschäftsstrategie bestätigt. So habe HENSOLDT mit seinem Multifunktionsradar des Luftabwehrsystems Iris-T SLM den Abwehrkampf der Ukraine gegen die russischen Angreifer unterstützt. Für das laufende Jahr erwarte der Manager weiterhin starke Steigerungen von Umsatz und bereinigtem operativem Gewinn.Das operative Ergebnis habe seine Annahme verfehlt, habe JPMorgan-Analyst David Perry in einer ersten Einschätzung zu den Zahlen geschrieben. Der Ausblick bleibe davon aber unberührt, die Ziele seien erreichbar. Sein Kursziel liege deshalb weiter bei 32 Euro, das Votum laute "Overweight".Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HENSOLDT-Aktie: