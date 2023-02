ISIN HENSOLDT-Aktie:

Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (28.02.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Traderinnen und Trader lieben solche neuralgischen Chartmarken - mit diesen Worten leiteten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt ihre Analyse der HENSOLDT-Aktie Mitte Januar ein. Gemeint sei seinerzeit die Kombination aus dem Korrekturtrend seit Ende März, der 38-Wochen-Linie und einem Fibonacci-Level bei rund 23 EUR gewesen. Der seinerzeit beschriebene Signalgeber habe seine Wirkung nicht verfehlt, zumal die vorangegangene Kursentwicklung dank der positiven Weichenstellung zudem als aufwärtstrendbestätigende Flagge interpretiert werden könne. Mittlerweile habe das Papier selbst das alte Rekordhoch vom März vergangenen Jahres bei 30,25 EUR passiert. Der Vorstoß in "uncharted territory" sorge für ein weiteres, prozyklisches Investmentkaufsignal, welches zudem durch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke (Levy) getragen werde. Aus der Höhe der beschriebenen Flagge ergebe sich ein rechnerisches Langfristziel von 38 EUR. Um diese Zielmarke nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es - je nach Risikoneigung - entweder das oben genannte alte Allzeithoch oder aber das Tief vom 23. Februar bei 27,60 EUR nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 28.02.2023)