Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

15,65 EUR -0,95% (09.03.2023, 13:20)



XETRA-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

15,95 EUR -1,54% (09.03.2023, 11:57)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (09.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) von "halten" auf "kaufen" hoch.HELMA habe am Dienstag vorläufige Zahlen für 2022 vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben.Mit einem FY 22 Umsatz von 302,5 Mio. Euro (-8,8% yoy) und einem EBT von 3,5 Mio. Euro (-87,2% yoy) habe HELMA die am 24. November reduzierte Guidance (Umsatz: 300-320 Mio. Euro, EBT im einstelligen Mio.-Euro-Bereich) des neuen Managementteams erfüllen können. Der größte Teil des Einbruchs im EBT sei dabei auf Sondereffekte i.H.v. -18,8 Mio. Euro (Insolvenz Subunternehmen Natura Holzbau: -17,6 Mio. Euro; Personalmaßnahmen: -3,6 Mio. Euro, positiver Effekt aus Umsatzsteuererstattung: 2,4 Mio. Euro) zurückzuführen. Dennoch würden diese Zahlen auch einen deutlichen Einbruch im operativen Geschäft im zweiten Halbjahr illustrieren. So habe sich der Umsatz in H2/22 um 21,3% yoy und der Auftragseingang sogar um 76,8% yoy rückläufig entwickelt, während die jeweiligen Vorjahreswerte im ersten Halbjahr noch hätten übertroffen werden können.Ausblick auf 2023: Im aktuell widrigen Branchenumfeld, welches von einer Kombination aus steigenden Preisen für Baumaterialien (2022: +14,0% yoy), deutlich erhöhten Kapitalmarktzinsen und sinkenden Transaktionszahlen bei rückläufiger Immobilienpreisentwicklung geprägt sei, erwarte das Management einen Umsatz "leicht bis moderat" über Vorjahr und ein EBT auf Vorjahresniveau.Mit Vorlage des Geschäftsberichts am 22.03. dürfte sich das neue Managementteam detaillierter zur Refinanzierung und Restrukturierung des Unternehmens äußern. Letztere sollte neben Kosteneinsparungen beim Personal (MONe: ca. 3 Mio. Euro p.a.) sowohl die Aufbau- als auch die Ablauforganisation optimieren und effizienter gestalten. Dies gelte insbesondere für den Vertrieb. Die Analysten würden mittelfristig einen Abbau des sehr großen Bestands an Vorratsimmobilien (31.12.2022: 350,4 Mio. Euro) durch Abverkauf der Projekte sowie einen damit einhergehenden Rückgang der Nettofinanzverschuldung i.H.v. 212,3 Mio. Euro per 31.12. für notwendig erachten. Die Gefahr von Wertberichtigungen würden die Analysten dabei als sehr gering erachten, der Grundstückserwerb vor 4,5 Jahren im Mittel deute ihres Erachtens nach wie vor auf stille Reserven hin. Trotz der deutlich verringerten Ergebnisschätzungen ermittle ihr DCF-Modell mit rund 27,00 Euro je Aktie einen fairen Wert nahe des Buchwerts (31,13 Euro je Aktie). Die Analysten würden eine erfolgreiche Restrukturierung des Unternehmens in 2023 sowie eine sukzessive Verbesserung des Newsflows in der zweiten Jahreshälfte 2023 erwarten.Bei einem Kurspotenzial von 67% beenden Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, ihre vorsichtige Haltung und stufen die HELMA Eigenheimbau-Aktie aufgrund der niedrigen Bewertung von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link