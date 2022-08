Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (12.08.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unverändert zu kaufen.HELMA habe gestern die Zahlen für das erste Halbjahr 2022 vorgelegt, die trotz eines herausfordernden Marktumfelds Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis markieren würden.Im ersten Halbjahr habe HELMA Umsatzerlöse in Höhe von 169,2 Mio. Euro erzielt, was einem Zuwachs von 4,9% gegenüber dem Vorjahresvergleichswert entspreche. Das Segment Individuell habe dabei mit +6,4% yoy auf 86,4 Mio. Euro etwas stärker zugelegt als der Bereich Vorgeplant, in dem die Erlöse um 3,4% yoy auf 82,8 Mio. Euro gestiegen seien. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden jedoch davon ausgehen, dass dies in beiden Segmenten einen leichten Rückgang in der Zahl der verkauften Einheiten widerspiegele und das Wachstum vor dem Hintergrund höherer Baukosten durch eine Anhebung der allgemeinen Verkaufspreise seitens HELMA (MONe: ca. +11% in H1) zustande gekommen sei.Der Auftragsbestand habe mit 383,6 Mio. Euro gleichwohl signifikant über dem Vorjahr gelegen (30.06.2021: 266,8 Mio. Euro) und verdeutliche damit die nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG intakte Nachfrage, die u.a. durch wachsende Inflationsängste sowie eine weiterhin zu geringe Wohnungsbautätigkeit in Deutschland strukturell begünstigt werden sollte.Das EBIT habe angesichts einer verbesserten Rohertragsmarge (+60 BP yoy) bei gleichzeitig u.a. nur moderat gestiegenen Personalkosten (Quote: +30 BP yoy) überproportional auf 14,0 Mio. Euro zugelegt, was einem respektablen Margenanstieg auf 8,3% gleichkomme (Vj.: 12,7 Mio. Euro bzw. 7,8%). Bei etwas höheren Finanzierungskosten (-0,6 Mio. Euro vs. Vj.: -0,3 Mio. Euro) sowie einer temporär auf 33,7% gestiegenen Steuerquote (Vj.: 30,2%) sei ein Periodenergebnis von 8,9 Mio. Euro bzw. ein EPS von 2,23 Euro (Vj.: 2,17 Euro) verblieben. Die Finanzierungskosten lägen laut HELMA mit 2,10% jedoch sehr deutlich unter jenen der relevanten Wettbewerber und die Steuerquote habe sich infolge einer Anhebung der Gewerbesteuerhebesätze im ersten Halbjahr 2022 über Gebühr erhöht gezeigt und sollte sich ab 2023 bei 31,5% wieder normalisieren.Die Aktienanalysten von der Montega AG hätten sich bereits defensiv positioniert und würden ihre Prognosen für 2022 nur moderat anpassen. Das für das zweite Halbjahr notwendige Erlösvolumen von rund 190 Mio. Euro sowie die Verteidigung der Marge (H2/21: 8,7%) würden die Aktienanalysten von der Montega AG HELMA angesichts der üblicherweise stärkeren Saisonalität in der zweiten Jahreshälfte zutrauen. Abzuwarten bleibe, inwieweit eine drohende Rezession das Mittelfristziel (2024e: Umsatz >400 Mio. Euro) gefährden würde. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden die Zielsetzung weiter für erreichbar halten, die Erwartungen aber etwas reduzieren. HELMA verfüge weiter über viel Potenzial, das sich jedoch in etwas geringerem Tempo realisieren dürfte.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, bestätigt das Rating "kaufen" mit neuem Kursziel von 82,00 Euro (zuvor: 86,00 Euro) für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 12.08.2022)