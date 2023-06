Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

8,02 EUR -9,28% (19.06.2023, 18:00)



XETRA-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

7,92 EUR -10,81% (19.06.2023, 17:36)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (19.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, setzen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Rating für die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) aus.HELMA Eigenheimbau habe am 15. Juni ad hoc eine deutliche Gewinnwarnung veröffentlicht. Ferner würden die Analysten eine Information zur Refinanzierung der Schuldscheindarlehen (35,5 Mio. Euro fällig in Q3) vermissen.Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwarte HELMA nunmehr Umsätze in der Bandbreite 220 bis 260 Mio. Euro (zuvor: leicht bis moderat mehr als 302,5 Mio. Euro) und ein negatives Ergebnis (zuvor: EBT nahe des Vorjahreswerts von 3,5 Mio. Euro). Bezüglich des Ergebnisses bleibe unklar, auf welche Ergebnisgröße sich die Aussage beziehe. Allerdings ergebe eine rasche Überschlagskalkulation, dass die Aussage voraussichtlich für alle Ergebnisgrößen - also auch für das EBITDA - gelten dürfte.Obwohl die Schätzungen der Analysten auch bisher schon von einer Verfehlung der Managementguidance ausgegangen seien, überrasche sie das Ausmaß der Revision der Prognose vom 7. März. Zur Begründung führe HELMA an, dass die ursprüngliche Guidance von einer stetigen Abnahme der Kaufzurückhaltung im Jahresverlauf ausgegangen sei, die nicht im erwarteten Umfang eingetreten sei. Der Vorstand habe daher seine Erwartungen für H2 revidiert und gehe nicht mehr von einer wesentlichen Verbesserung der Nachfrage aus.Noch mehr Sorge als der Inhalt der Ad-hoc-Meldung mache den Analysten das Ausbleiben der ersehnten Meldung zum erfolgreichen Abschluss der Refinanzierungsgespräche. So hätten sie die Streichung der Dividende als Voraussetzung für eine baldige Refinanzierungsvereinbarung interpretiert.Die Analysten würden ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2023 sehr deutlich auf einen Umsatz von 230 Mio. Euro reduzieren. Sie würden nun bei einer Rohertragsmarge von nur noch 11% ein EBT von -34,0 Mio. Euro erwarten (zuvor: 1,2 Mio. Euro). Noch deutlicher würden sie ihre Erwartungen für die Umsätze der Geschäftsjahre 2024 (MONe: 150,0 Mio. Euro, zuvor: 303,0 Mio. Euro) und 2025 (MONe: 165,0 Mio. Euro, zuvor: 315,0 Mio. Euro) reduzieren, da sie aus heutiger Sicht davon ausgehen würden, dass das Unternehmen seine Projektpipeline radikal zusammenkürzen werde.Aufgrund der kurzfristig ungeklärten Finanzierung und der dadurch extrem eingeschränkten Visibilität setzen Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, ihr Rating und das Kursziel für die HELMA Eigenheimbau-Aktie aus. (Analyse vom 19.06.2023)