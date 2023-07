Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (07.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem jüngsten Kurseinbruch setze die Aktie von HELMA Eigenheimbau zur Gegenbewegung an. Auslöser sei die Meldung gewesen, dass sich der angeschlagene Anbieter von individuellen Einfamilienhäusern mit den Banken über die zukünftige Finanzierung geeinigt habe. Damit sei das operative Geschäft längerfristig abgesichert, heiße es in der Mitteilung.AKTIONÄR-Leser wissen: Der Newsflow bei HELMA Eigenheimbau war zuletzt alles andere als positiv. Nach einer Reihe von Umsatz- und Gewinnwarnungen und einer ausgesetzten Dividende stelle Ende Juni erste Analysten die dringend notwendige Refinanzierung des Unternehmens in Frage.Doch heute sei die überraschende Trendwende gefolgt: Im Zuge der konstruktiven Gespräche mit den finanzierenden Banken sei es gelungen, ein gemeinsames Verständnis mit den wesentlichen Finanzierungspartnern zu finden, heiße es aus der Firmenzentrale. Eine entsprechende Vereinbarung sei heute von allen beteiligten Parteien unterzeichnet worden.Im Detail gehe es in dieser Vereinbarung insbesondere um Tilgungs- und Kündigungsrechte bei bestehenden Kreditlinien. Es sei ferner vorgesehen, ein auch extern zu evaluierendes Restrukturierungskonzept bis Ende Oktober 2023 zu erarbeiten, in dem insbesondere die Neuausrichtung und Stärkung des Kerngeschäfts und das Re-Design der Finanzierungsstrukturen der Helma Eigenheimbau AG aufgenommen würden."Ziehen die Banken bei der Refinanzierung der Schulden mit, könnte es zwar zu einer dynamischen Gegenbewegung kommen", lautete das AKTIONÄR-Fazit am 20. Juni. Das habe zwar gepasst. Ob die Maßnahmen tatsächlich von Erfolg gekrönt seien und der operative Turnaround tatsächlich gelinge, bleibe allerdings fraglich. Stand heute seien weiter zu viele Fragen offen. Anleger bleiben daher vorerst an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)