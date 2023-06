Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (20.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hausbauspezialisten HELMA Eigenheimbau (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unter die Lupe.Die Aktie von HELMA Eigenheimbau befinde sich im Sturzflug. Kein Wunder: Der Newsflow sei zuletzt alles andere als positiv gewesen. Nach einer Reihe von Umsatz- und Gewinnwarnungen und einer ausgesetzten Dividende würden nun erste Analysten die dringend notwendige Refinanzierung des Unternehmens in Frage stellen.Lange Zeit habe HELMA Eigenheimbau mit dynamischem Wachstum und nachhaltig steigenden Gewinnen überzeugt. Als führender Anbieter von individuellen Einfamilienhäusern habe die Gesellschaft stark vom Nachfrageboom in den Speckgürteln der Großstädte profitiert. Doch mit der Zinswende habe sich die Situation geändert. Die Nachfrage sei komplett eingebrochen. Eine Reihe von Gewinnwarnungen habe den Kurs deutlich unter Druck gesetzt. Im Herbst 2022 habe die Talfahrt an Dynamik gewonnen. Nach der Pleite eines Subunternehmers (inklusive neuer Gewinnwarnung) und der überraschenden Abberufung des langjährigen Vorstands Gerrit Janssen hätten immer mehr Investoren das sinkende Schiff verlassen.Im Mai 2023 sei die Dividende gestrichen worden. Am 15. Juni sei dann die nächste Umsatz- und Gewinnwarnung gefolgt. Zur Begründung habe das Unternehmen angeführt, dass die Prognose aus dem März von einer stetigen Abnahme der Kaufzurückhaltung im Jahresverlauf ausgegangen sei, die nicht im erwarteten Umfang eingetreten sei. Mittlerweile gehe der Vorstand allerdings nicht mehr von einer wesentlichen Verbesserung der Nachfrage aus.Passend dazu schreibe Montega Research in einem Update: "Noch mehr Sorge als der Inhalt der Ad-hoc-Meldung macht uns das Ausbleiben der ersehnten Meldung zum erfolgreichen Abschluss der Refinanzierungsgespräche. So hatten wir die Streichung der Dividende als Voraussetzung für eine baldige Refinanzierungsvereinbarung interpretiert. Wenn auch diese Maßnahme eine Refinanzierungsvereinbarung nicht ermöglicht, rückt damit eine Kapitalerhöhung oder ein Debt/Equity-Swap in den Bereich der wahrscheinlichen Alternativen zu einer Refinanzierung der Schuldverschreibungen", würden die Analysten in ihrem Update ausführen. Damit fehle eine verlässliche Basis für eine Bewertung der HELMA Eigenheimbau-Aktie, weil mit der unsicheren Finanzierungsgrundlage auch die Anzahl der zu Grunde zu legenden Aktien nach einer solchen Kapitalmaßnahme nicht einzuschätzen sei. Folge: "Aufgrund der kurzfristig ungeklärten Finanzierung und der dadurch extrem eingeschränkten Visibilität setzen wir unser Rating und das Kursziel für die Aktie aus". Das bisherige Kursziel habe noch bei 27 Euro gelegen!Der heutige Kursrutsch um weitere 45% sei der vorläufige negative Höhepunkt des Niedergangs des einstigen Vorzeige-Nebenwertes. Würden die Banken bei der Refinanzierung der Schulden mitziehen, könnte es zwar zu einer dynamischen Gegenbewegung kommen. Ob im Anschluss dann auch der operative Turnaround gelinge, sei jedoch fraglich. Stand heute seien einfach zu viele Fragen offen. Anleger sollten daher vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link