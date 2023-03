Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 15.03.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (15.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) weiterhin zu kaufen.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 sei für die HELMA Eigenheimbau AG (kurz: HELMA) von unterschiedlichen Herausforderungen geprägt gewesen. Auf der einen Seite habe eine deutliche Abschwächung der Baukonjunktur vorgelegen, die von steigenden Zinsen, gestiegenen Errichtungskosten und einer eingeschränkten Materialverfügbarkeit geprägt gewesen sei. Zudem habe die Insolvenz der Natura-Holzbau GmbH, einem wesentlichen Subunternehmen der HELMA Ferienimmobilien GmbH, zusätzliche Belastungen nach sich gezogen. Diese stünden mit einer verspäteten Übergabe der Objekte, notwendigen Nachbesserungsarbeiten sowie der Suche nach Ersatz-Dienstleistern im Zusammenhang.In Summe hätten diese Effekte zu einer sichtbar rückläufigen Umsatzentwicklung auf 302,45 Mio. Euro (VJ: 331,49 Mio. Euro) geführt. Besonders sei hierfür das Segment "Individuell" verantwortlich gewesen, welches mit Umsätzen in Höhe von -15,1% auf 151,70 Mio. Euro (VJ: 178,66 Mio. Euro) deutlich unter Vorjahresniveau gelegen habe. Bei den individuell geplanten Objekten handle es sich in der Regel um ein kleinteiligeres Geschäft mit kürzeren Planungszeiträumen und daher liege hier eine höhere Sensitivität auf aktuelle Markt-entwicklungen vor. Im Segment "Vorgeplant", in dem größere Projekte abgearbeitet würden, sei nur ein leichter Umsatzrückgang in Höhe von -1,4% auf 150,75 Mio. Euro (VJ: 152,83 Mio. Euro) ausgewiesen worden.Der Umsatzrückgang sei gemäß vorläufigen Zahlen von einer deutlichen Reduktion des EBT auf 3,53 Mio. Euro (VJ: 27,29 Mio. Euro) begleitet gewesen. Zusätzlich zur rückläufigen Umsatzentwicklung habe die HELMA Rückstellungen für die absehbaren Belastungen im Zusammenhang mit der Insolvenz des Subunternehmens vorgenommen. Zudem sei ein an die Natura-Holzbau GmbH gewährtes Darlehen vollständig abgeschrieben worden. Beide Vorgänge hätten Sonderaufwendungen in Höhe von 17,56 Mio. Euro nach sich gezogen, was den deutlichen EBT-Rückgang erkläre.Auch wenn für das laufende Geschäftsjahr 2023 keine weiteren Sonderaufwendungen erwartet würden, rechne das HELMA-Management sowohl auf Umsatz- als auch auf EBT-Ebene mit einer weitestgehend konstanten Entwicklung. Weiterhin gehe der Vorstand damit von einem unverändert herausfordernden Marktumfeld aus. Darüber hinaus werde weiterhin von steigenden Errichtungskosten ausgegangen sowie steigende Zinsaufwendungen unterstellt. Kurzfristig stehe für das laufende Geschäftsjahr die Refinanzierung von 58,34 Mio. Euro an, was mit einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen einhergehen sollte.Die weiterhin bestehende umfangreiche Projektpipeline von insgesamt 1,84 Mrd. Euro diene als eine gute Grundlage für die mittelfristige Geschäftsentwicklung. Nach Berechnungen der Analysten sollte hieraus ein jährliches Umsatzvolumen von mindestens 230 Mio. Euro erreicht werden, zuzüglich dem Geschäft der Baudienstleistungen. Abseits der aktuellen baukonjunkturellen Schwierigkeiten genieße die Immobilie nach wie vor einen hohen Stellenwert als Altersvorsorge und Kapitalanlage und es herrsche unverändert ein nicht nachfragegerechtes Angebot an Wohneigentum.Für das laufende Geschäftsjahr 2023 würden sich die Analysten an der Unternehmens-Guidance orientieren und einen leichten Umsatzanstieg auf 305,48 Mio. Euro unterstellen. Wie dargestellt, der vertraglich gesicherte Auftragsbestand in Höhe von 303,32 Mio. Euro liefere hierfür eine aussagekräftige Grundlage. Für die kommenden beiden Geschäftsjahre 2024 und 2025 würden die Analysten mit einem leichten Anstieg der Wachstumsdynamik rechnen. Hier würden sie von einer Beruhigung der Inflationsentwicklung und damit einem Abflachen des Zinsanstiegs ausgehen, was sich positiv auf die Nachfrage auswirken könnte.Die Ergebnisentwicklung des laufenden und kommenden Geschäftsjahres sollte noch von den erhöhten Bau- und Finanzierungskosten geprägt sein. Erst ab dem Geschäftsjahr 2025 würden die Analysten mit einer deutlichen Verbesserung der Ergebnismargen rechnen.Das im Rahmen des aktualisierten Bewertungsmodells ermittelte Kursziel belaufe sich auf 29,40 Euro (bisher: 29,00 Euro). Die kurszielmindernden Effekte aus der Reduktion der Prognosen und der leichten Erhöhung des Kapitalisierungszinssatzes würden von der erstmaligen Hereinnahme der 2025er Schätzungen in die konkrete Schätzperiode leicht überkompensiert. Die 2025er Schätzungen würden dabei eine höhere Grundlage für die Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells liefern, als dies bisher bei den 2024er Schätzungen (letzte konkrete Schätzperiode im bisherigen Bewertungsmodell) der Fall gewesen sei.