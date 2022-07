Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (11.07.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) weiterhin zu kaufen.Mit Meldung vom 01.07.2022 habe die HELMA Eigenheimbau AG über die sehr positive Entwicklung des Auftragseingangs in den ersten sechs Monaten 2022 berichtet. Konzernweit sei dabei ein Auftragseingang in Höhe von 197,4 Mio. EUR (VJ: 197,2 Mio. EUR) erzielt worden, welcher sogar leicht oberhalb des Rekordwertes des Vorjahres liege. In den Augen der Analysten sei die Entwicklung der Ordereingänge überraschend stark ausgefallen. Zumal der unerwartete Wegfall der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55 im Januar 2022 dazu geführt habe, dass Aufträge von rund 45 Mio. EUR in das vierte Quartal 2021 vorgezogen worden seien. Ohne diesen Effekt hätte die HELMA in den ersten sechs Monaten 2022 neue Aufträge in Höhe von rund 240 Mio. EUR ausgewiesen.Mit Blick auf die Auftragseingänge der vergangenen eineinhalb Jahre in Höhe von insgesamt rund 644 Mio. EUR liege eine aussagekräftige Grundlage zur Erreichung der erwarteten Geschäftsentwicklung vor. Folglich habe das HELMA-Management im Rahmen der aktuellen Unternehmensmeldung die Guidance für 2022, wonach ein Auftragseingang in Höhe von 350 EUR bis 360 Mio. EUR erwartet werde, bestätigt. Für das zweite Halbjahr werde, da weniger Projekte in den Vertrieb gehen würden, ein Rückgang der Auftragseingänge erwartet.Das aktuelle von einer Verteuerung der Finanzierungskonditionen, von Baukostensteigerungen sowie Materialengpässen geprägte Marktumfeld dürfte auch nicht am HELMA-Konzern spurlos vorbeigehen. Jedoch sehe das Management die Gesellschaft in der Lage, die aktuelle Situation gut zu meistern. Bei den individuell geplanten Einfamilienhäusern ohne Grundstück könnten beispielsweise flexibel Preisanpassungen, die im Zuge der Baukostensteigerungen notwendig seien, vorgenommen werden.Die Analysten der GBC AG behalten ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sowie für die kommenden Geschäftsjahre unverändert bei. Aufgrund der gestiegenen Zinsen würden die Analysten jedoch eine Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 0,80% (bisher: 0,25%) vornehmen, was eine Anhebung der gewichteten Kapitalkosten auf 6,40% (bisher: 6,07%) zur Folge habe. Dies resultiere in einer Minderung des Bewertungsergebnisses, und daher reduziere sich das Kursziel auf 87,80 EUR (bisher: 93,75 EUR).Angesichts des starken Kursrückgangs der vergangenen Monate liegt trotz Kurszielreduktion ein hohes Potenzial in Höhe von rund 120% vor und daher vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, für die HELMA Eigenheimbau-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 11.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link