Nach der Kursreduktion der HELMA-Aktie liegt auf dieser Basis nach wie vor ein hohes Kurspotenzial vor und Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben unverändert das Rating "kaufen". (Analyse vom 13.10.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (13.10.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) weiterhin zu kaufen.Am 26.09.2022 habe die HELMA Eigenheimbau AG eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Hintergrund der Prognoseanpassung sei die Insolvenz eines wesentlichen Subunternehmers, was für die HELMA Eigenheimbau AG mit relevanten Auswirkungen einhergehe. Mit Blick auf die Wertschöpfungskette der HELMA werde deutlich, dass sowohl im Segment "Individuell" als auch im Segment "Vorgeplant" die Baudurchführung durch Subunternehmen erfolge. Besonders im Segment "Vorgeplant" erfolge bereits vor dem Vertriebsstart die Vergabe der Bauleistungen an die Subunternehmen, wodurch eine frühzeitige Kostensicherheit vorliege. Dies habe sich insbesondere im aktuellen, von Kostensteigerungen geprägten Umfeld bewährt.Mit Meldung vom 11.10.2022 habe das HELMA-Management konkretisiert, dass der Subunternehmer ausschließlich für den Ferienimmobilien-Bereich tätig gewesen sei und daher die anderen Unternehmen der HELMA-Gruppe nicht von den Auswirkungen betroffen seien. Mit der Insolvenz des Subunternehmens komme es auf der einen Seite zu Verzögerungen bei den betroffenen Projekten, was zudem mit Säumniskosten einhergehen könnte.Auf der anderen Seite müsse die Gesellschaft nun anderweitig die Fertigstellung der Ferienhäuser sicherstellen, was mit Kostensteigerungen einhergehen könnte. Hier werde derzeit daran gearbeitet, mit lokalen Handwerksunternehmen die Fertigstellung sicherzustellen. In Summe gehe die HELMA für das laufende Geschäftsjahr 2022 nun von Umsatzerlösen in Höhe von 300 bis 320 Mio. Euro (bisher: 360 Mio. Euro) sowie von einem EBT in Höhe von 20 Mio. Euro (bisher: 30 Mio. Euro) aus.In der Unternehmensmeldung vom 26.09.2022 berichte der HELMA-Vorstand zudem von einer unter dem Plan liegenden Auftragsentwicklung. Nachdem noch zum 30.06.2022 ein neuer Rekordwert beim Auftragsbestand erreicht worden sei, sei von einer schwächeren Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022 auszugehen gewesen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Lage, die von hohen Erzeugerpreisen in der Bauwirtschaft, einer steigenden Inflation sowie steigenden Bauzinsen geprägt sei. Parallel dazu sei ein Teil der Förderungen ausgelaufen, was sich ebenfalls negativ auf die Auftragslage auswirke.Vor diesem Hintergrund würden die Analysten nicht nur ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr an die neue Unternehmens-Guidance anpassen. Für die kommenden Geschäftsjahre würden sie ebenfalls Anpassungen vornehmen, die einerseits die rückläufige Auftragsentwicklung berücksichtigen würden und in denen sie andererseits erwartete Kostensteigerungen und damit eine rückläufige Rentabilität der Projekte modelliert hätten. Für das laufende Geschäftsjahr würden sie nun mit Umsätzen in Höhe von 304,97 Mio. Euro (bisher: 360,66 Mio. Euro) und einem EBT in Höhe von 19,96 Mio. Euro (bisher: 30,00 Mio. Euro) rechnen.Mit von ihnen prognostizierten Umsatzerlösen in Höhe von 311,07 Mio. Euro (bisher: 406,57 Mio. Euro) für 2023 sowie in Höhe von 354,62 Mio. Euro (bisher: 437,06 Mio. Euro) für 2024 würden die Analysten davon ausgehen, dass die bisherige Mittelfristplanung, in der bis 2024 von Umsätzen über 400 Mio. Euro ausgegangen worden sei, aufgrund der derzeitigen Nachfragesituation nicht erreichbar sein werde. Entsprechend deutlich hätten sei auch die EBT-Schätzungen auf 20,06 Mio. Euro (bisher: 37,33 Mio. Euro) für 2023 und auf 30,72 Mio. Euro (bisher: 43,78 Mio. Euro) reduziert.Auch wenn die Analysten eine sichtbare Prognoseanpassung vornehmen würden, sei die HELMA Eigenheimbau AG nach wie vor sehr solide finanziert und verfüge darüber hinaus über einen sehr umfangreichen Bestand an Projekten, die ihrerseits mit hohen stillen Reserven einhergehen würden. Per 30.06.2022 belaufe sich das Umsatzpotenzial der gesicherten Projekte auf 2,08 Mrd. Euro. Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten sie ein neues Kursziel in Höhe von 54,35 Euro (bisher: 83,35 Euro) ermittelt.