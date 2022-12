Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (06.12.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).HELMA habe jüngst als Folge der Insolvenz eines wichtigen Subunternehmers der Ferienimmobilien GmbH eine weitere Anpassung der Guidance veröffentlicht. Auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt habe der Analyst die Gelegenheit gehabt, mit HELMA über die aktuelle Lage zu sprechen.Im Wesentlichen beim zusammen mit dem Subunternehmer Natura-Holzbau durchgeführten Ferienimmobilien-Projekt Olpenitz seien vermehrt Baumängel aufgetreten, die auf mangelhafte Ausführungen des Holzbauers zurückzuführen seien. Das Ostsee-Resort solle im finalen Ausbau eine Größe von insgesamt 1.390 Ferienimmobilien aufweisen. Über die Hälfte davon sei bereits fertiggestellt worden.Aufgrund der Insolvenz von Natura-Holzbau habe HELMA die Zusammenarbeit unverzüglich beendet, was in Projektverzögerungen und am 26. September in einer Gewinnwarnung gemündet sei. Die Prüfung der Häuser habe nun ergeben, dass nur ein Teil der Einheiten von größeren Schäden bis hin zu einem mittleren fünfstelligen Betrag betroffen sei. In Summe gehe HELMA davon aus, dass der notwendige Gesamtaufwand einen niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Betrag ausmachen werde, der im laufenden Jahr als Einmaleffekt bei der Tochter HELMA Ferienimmobilien GmbH zu berücksichtigen sei.Das von dem Analysten thematisierte Risiko für nicht weiterreichbare Gewährleistungsansprüche habe sich somit materialisiert. Für dieses Jahr erwarte der Vorstand demnach ein Konzern-EBT in mittlerer einstelliger Mio.-Euro-Höhe (zuvor: 20 Mio. Euro). Beim Umsatz werde trotz der jüngsten Entwicklungen ein Zieleinlauf am unteren Ende der kommunizierten Bandbreite von 300 bis 320 Mio. Euro erwartet. So hätten viele Tätigkeiten der ursprünglich von Natura-Holzbau geplanten Bauarbeiten mittlerweile an lokale Handwerksfirmen vergeben werden können, aufgrund der Baukostenentwicklungen allerdings zu verschlechterten Konditionen. Darüber hinaus habe HELMA vermeldet, dass sich die Auftragseingänge angesichts des sehr schwierigen Marktumfelds in H2 weiter rückläufig entwickelt hätten. Eine Quantifizierung solle zum Jahresabschluss erfolgen.Bei HELMA bleibe die Lage schwer einzuschätzen. Durch die Prognosesenkung reduziere sich das Kursziel von 35,00 auf 32,00 Euro.Wir bestätigen das Rating "halten". (Analyse vom 06.12.2022)