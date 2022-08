(6a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (22.08.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) weiterhin zu kaufen.Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 4,9% auf 169,21 Mio. Euro (VJ: 161,37 Mio. Euro) habe die HELMA Eigenheimbau AG (kurz: HELMA) nicht nur einen neuen Halbjahres-Rekord erreicht, die Gesellschaft sei zudem in der Lage gewesen, auch im herausfordernden Marktumfeld weiter zu wachsen. Ein noch stärkeres Anzeichen für die Robustheit des HELMA-Geschäftsmodells liefere der erreichte Rekord-Auftragseingang. Trotz steigender Finanzierungskosten sowie angesichts des Wegfalls der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55, was zu Vorzieheffekten in das vierte Quartal 2021 geführt habe, sei mit 197,39 Mio. Euro (30.06.21: 197,17 Mio. Euro) der Rekordwert des Vorjahres nochmals erreicht bzw. leicht übertroffen worden.Der Umsatzanstieg in Höhe von 4,9% sei sowohl auf EBIT-Ebene als auch auf Ebene des EBT von einem jeweils überproportionalen Anstieg begleitet gewesen. Beim EBIT habe die Gesellschaft einen Anstieg in Höhe von 10,5% auf 13,99 Mio. Euro verzeichnet (VJ: 12,66 Mio. Euro) und beim EBT in Höhe von 8,2% auf 13,46 Mio. Euro (VJ: 12,44 Mio. Euro). Zusätzlich zum EBIT veröffentliche die HELMA auch ein um den Abgang aktivierter Zinsen bereinigtes EBIT, welches um 8,9% auf 15,45 Mio. Euro (VJ: 13,41 Mio. Euro) ebenfalls deutlich zugelegt habe und einen neuen Halbjahres-Rekordwert markiere.Auch wenn die HELMA bislang gut in der Lage gewesen sei, die Auswirkungen im Zusammenhang mit den Materialengpässen, mit den steigenden Energiekosten sowie den steigenden Finanzierungskosten aufzufangen, rechne der Vorstand mit einer Verlangsamung bei den bestehenden Projekten. Der aktuelle Rekord-Auftragsbestand in Höhe von 383,6 Mio. Euro (30.06.21: 266,8 Mio. Euro) dürfte mit einer geringeren Geschwindigkeit in Umsatzerlöse umgewandelt werden, weswegen der HELMA-Vorstand für das laufende Geschäftsjahr mit dem Erreichen der unteren Prognosebandbreite rechne. Konkret würden Umsatzerlöse in Höhe von 360,0 Mio. Euro (bisher: 360 bis 380 Mio. Euro) und ein EBT in Höhe von 30,0 Mio. Euro (bisher: 30 bis 33 Mio. Euro) erwartet.Die mittelfristigen Aussichten würden weiterhin als positiv eingestuft. Als Antwort auf eine unverändert erwartete hohe Nachfrage nach Wohneigentum und nach Ferienimmobilien in deutschen Ferienregionen verfüge die HELMA über eine umfangreiche Projektpipeline. Per 30.06.2022 belaufe sich das Umsatzpotenzial auf 2,08 Mrd. Euro, welches in einem Zeitraum von ca. sechs Jahren realisiert werden könne. Zusammen mit dem jährlich erwarteten Umsatzbeitrag aus dem Baudienstleistungsgeschäft in Höhe von 125 Mio. Euro, liege das jährliche Umsatzpotenzial unverändert bei über 450 Mio. Euro. Zusätzlich dazu habe die Gesellschaft nach dem Bilanzstichtag weitere Projektgrundstücke mit einem Kaufpreisvolumen von 69,0 Mio. Euro erworben.Damit liege eine umfangreiche Grundlage für ein künftiges Umsatz- und Ergebniswachstum vor. Die Analysten der GBC AG würden ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr an die neue Unternehmens-Guidance anpassen und nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 360,66 Mio. Euro (bisher: 369,61 Mio. Euro) und einem EBT in Höhe von 30,00 Mio. Euro rechnen (bisher: 32,25 Mio. Euro). Ebenfalls hätten die Analysten der GBC AG eine höhere Steuerquote berücksichtigt, weswegen sie beim Nachsteuerergebnis eine stärkere Reduktion auf 20,37 Mio. Euro (bisher: 22,61 Mio. Euro) vorgenommen hätten. Für die kommenden Geschäftsjahre würden die Analysten der GBC AG ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen unverändert beibehalten, jedoch auch hier die erwartete höhere Steuerquote in Höhe von 31,5% einbeziehen. Daher würden die Analysten der GBC AG bei den Prognosen der Geschäftsjahre 2023 und 2024 jeweils lediglich ihre Nachsteuer-Ergebnisschätzung reduzieren.Die Analysten der GBC AG hätten im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel in Höhe von 83,35 Euro (bisher: 87,80 Euro) ermittelt. Die Kurszielreduktion sei ausschließlich eine Folge einer marktbedingten weiteren Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 1,25% (bisher: 0,80%), was zu einem weiteren Anstieg der gewichteten Kapitalkosten auf 6,61% (bisher: 6,40%) geführt habe.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 39,00 Euro, vergibt Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. 