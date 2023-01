Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

19,30 EUR +2,66% (30.01.2023, 09:06)



XETRA-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

19,20 EUR +1,86% (30.01.2023, 09:24)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (30.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Nachdem die HELMA-Aktie fast exakt zum Jahresende 2022 bei 13,45 Euro (Intraday) knapp ein Zehn-Jahres-Tief markiert habe, sei YTD bereits eine signifikante Outperformance zum SDAX erzielt worden (+31,8% vs. +11,6%). Zwar dürfte der Newsflow in H1/23 operativ schwach ausfallen, doch bewertungsseitig lägen die Voraussetzungen für eine anhaltende Kurserholung vor. Nach Daten des Statistischen Bundesamts seien die Baugenehmigungen für Wohnungen im November um 16,3% yoy gesunken, was den im Jahresverlauf 2022 bis dato stärksten Rückgang bedeutet habe. Im Zeitraum Januar-November habe das Minus bei 5,7% yoy gelegen. Dabei seien die Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser mit 15,9% yoy klar überproportional zurückgegangen.Der rückläufige Trend habe sich bereits in den deutschen Google-Suchanfragen wie etwa nach dem Wortpaar "Haus bauen" abgezeichnet. Dieses habe jeweils zu Beginn der Lockdown-Phasen die höchste Beliebtheit im Betrachtungszeitraum aufgewiesen (= 100 Punkte), und sei per Ende November sowie Mitte Dezember auf einen Tiefpunkt (34 Pkt.) gefallen. Im Mehrjahresverlauf zeige die Häufigkeit der Suchbegriffe eine gewisse Korrelation zum Auftragseingang HELMAs, der dem Indikator von Google Trends mit einem Zeitverzug von grob sechs Monaten folge.Obwohl der Auftragseingang in H2/22 (MONe: 137,6 Mio. Euro; -44,8% yoy) bereits mit dem bisher zu beobachtenden Trend eines stärkeren zweiten Halbjahres brechen dürfte und trotz der veränderten Zinslage früher oder später Nachholeffekte einsetzen sollten, gehe der Analyst demnach für H1/23 noch nicht von einer spürbaren Belebung im AE aus. Mit Wegfall der Einmalkosten aus Nachbesserungen bei HELMA-Ferienimmobilien sollte sich die Ertragslage in 2023 dennoch wieder spürbar verbessern.Vorerst bestätigt Patrick Speck, Analyst der Montega AG, sein Rating "halten" mit unverändertem Kursziel von 32,00 Euro für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link