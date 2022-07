Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

38,70 EUR +0,26% (05.07.2022, 13:04)



XETRA-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

38,80 EUR -0,26% (05.07.2022, 12:41)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (05.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unverändert zu kaufen.HELMA Eigenheimbau habe am vergangenen Freitag seine virtuelle HV durchgeführt. Bereits vorab habe das Unternehmen trotz des sich eintrübenden Marktumfelds im Bausektor von einem anhaltend hohen Auftragseingang im ersten Halbjahr 2022 berichten können.Hohes Auftragsvolumen: In H1 habe HELMA einen Auftragseingang i.H.v. 197,4 Mio. Euro erzielt, was marginal über dem bisherigen Rekordniveau des Vorjahres (197,2 Mio. Euro) sowie deutlich über dem mehrjährigen Durchschnitt (H1/17 - H1/21: 135,2 Mio. Euro) liege. Dies erachte Speck angesichts der seit Ende des ersten Quartals vielfältigen Negativeinflüsse im Bau- und Immobiliensektor hinsichtlich der Finanzierung und Umsetzung von Bauvorhaben infolge des Krieges in der Ukraine als sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Hinzu komme, dass sich ein Teil der üblicherweise im ersten Halbjahr zu erwartenden Aufträge aufgrund des Auslaufens der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55 laut HELMA bereits als Vorzieheffekte ins Q4/21 verlagert habe (Auftragseingang H2/21: +26,6% yoy).Resilientes Geschäft: Für eine bislang robuste Entwicklung im Bau spreche auch das Trading Statement des HELMA-Lieferanten Wienerberger, der ebenfalls am Freitag über eine nach wie vor hohe Nachfrage in Q2 sowie eine starke Ergebnisentwicklung berichtet habe (EBITDA: +74% yoy). Nach Aussagen des HELMA-CEOs auf der Aktionärsversammlung gelinge es dem Konzern im Bauträgergeschäft bislang, Kostensteigerungen weitestgehend an die Kunden weiterzureichen, sodass in H1 Preiserhöhungen von durchschnittlich 11% hätten vorgenommen werden können. Zudem würden trotz der wachsenden Unsicherheiten laut HELMA nicht mehr Kunden als üblich von ihren Kaufabsichten zurücktreten, was nach Erachten des Analysten für eine hohe Bonität der Klientel spreche.Auch habe der Vorstand bei Aufstellung der Guidance aufgrund des Kriegsausbruchs bereits sehr konservativ kalkuliert, sodass die Jahresziele (Umsatz: 360-380 Mio. Euro) wie erwartet bekräftigt worden seien. Diesen lege HELMA auf Gesamtjahressicht ein Auftragsvolumen von 350-360 Mio. Euro zugrunde, was für das zweite Halbjahr sogar einen Rückgang im AE i.H.v. rund 35-39% yoy erlaube. Traditionell stelle H2 zwar den stärkeren Order-Zeitraum dar, jedoch seien im Bauträgergeschäft vorbereitende Projektarbeiten seitens HELMA zu leisten, sodass das zuletzt hohe Vertriebstempo nach Erachten des Analysten seinen Tribut fordere und der erwartete Rückgang weniger fehlender Nachfrage geschuldet sein sollte.HELMA überzeuge weiterhin mit hohen Auftragsvolumina und resilienten Strukturen.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, sieht das Unternehmen im Hinblick auf die Ziele für 2022 sowie 2024 auf Kurs und bestätigt vor diesem Hintergrund die Kaufempfehlung und das Kursziel von 86,00 Euro für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 05.07.2022)