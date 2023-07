Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

4,12 EUR +8,99% (06.07.2023, 15:29)



XETRA-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

4,20 EUR +11,11% (06.07.2023, 15:04)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (06.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel und sein Rating für die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) aus.Die HELMA Eigenheimbau AG habe am 15.06.2023 eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Laut Ad-hoc-Meldung bemerke das Unternehmen aufgrund des hohen Zinsniveaus, der weiterhin hohen Baukosten und der unveränderten Inflation eine starke Kaufzurückhaltung. Für das zweite Halbjahr 2023 werde vom HELMA-Management nicht mit einer Verbesserung der makroökonomischen Situation gerechnet und es erwarte nun Umsatzerlöse in Höhe von 220 bis 260 Mio. EUR bei einem negativen Ergebnis. Bislang habe die Gesellschaft Umsatzerlöse leicht bis moderat über dem Wert des Geschäftsjahres 2022 und ein EBT auf etwa dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 in Aussicht gestellt.Seit der Gewinnwarnung habe sich Filker bemüht, Kontakt zum Unternehmen zu erhalten, um zu weiteren Informationen zur aktuellen Lage zu gelangen. In den vergangenen beiden Wochen sei es Seitens der Gesellschaft, trotz vorheriger Terminvereinbarungen, zu Gesprächsabsagen gekommen. Derzeit liege Filker daher wir keine Informationsgrundlage für eine umfassende Einschätzung der HELMA vor.Bis Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, weitere Erkenntnisse gewinnen kann oder bis Seitens der Gesellschaft weitere aussagekräftige Informationen an den Markt veröffentlicht werden, setzt er sein Kursziel und sein Rating aus. (Analyse vom 06.07.2023)Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie: