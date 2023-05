Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (25.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unverändert zu kaufen.HELMA habe vorgestern in einer Ad hoc-Meldung die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben, nachdem am 21.03.2023 noch eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro (Vorjahr: 1,72 Euro) je Aktie in Aussicht gestellt worden sei.Zur Begründung habe das Unternehmen auf "immense makroökonomische Herausforderungen" verwiesen, insbesondere auf den "signifikanten Zinsanstieg sowie die anhaltend hohen Baukosten". Da diese beiden Belastungsfaktoren auch schon bei Formulierung des Dividendenvorschlags am 21.03. erkennbar gewesen seien, solle die Maßnahme offenbar vor allem die Position des Unternehmens in den noch laufenden Gesprächen zur Refinanzierung der in Q3 des Geschäftsjahrs 2023 fälligen Schuldscheindarlehen (35,0 Mio. Euro) stärken.Der Start in 2023 dürfte für HELMA sehr holprig gewesen sein. So sei der Auftragseingang im 2. Halbjahr 2022 um 76,8% rückläufig gewesen und nach aktuellen Marktberichten seien die beurkundeten Immobilientransaktionen im ersten Quartal regelrecht eingebrochen. Das Management erwarte für das laufende Jahr einen Umsatz "leicht bis moderat" über dem Vorjahr (302,5 Mio. Euro) und ein operatives EBT "in etwa" auf dem Niveau des durch Sondereffekte belasteten Vorjahrs (3,5 Mio. Euro). Auch wenn die Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG für das GJ 2023 (Umsatz: 300,0 Mio. Euro, EBT: 1,2 Mio. Euro) leicht unter der Guidance des Managements lägen, seien auch diese nach Erachten der Analysten nur im Falle einer Belebung des Transaktionsmarkts im zweiten Halbjahr 2023 erreichbar.Die Aktienanalysten der Montega AG würden einen baldigen Abschluss der Refinanzierungsgespräche erwarten. Spätestens zur Hauptversammlung sollten Details zu der angekündigten umfassenden organisatorischen Neuausrichtung kommuniziert werden. Die Aktienanalysten der Montega AG würden mittelfristig einen Abbau des hohen Bestands an Vorratsimmobilien zur Reduzierung der hohen Nettoverschuldung für notwendig erachten. Das DCF-basierte Kursziel der Aktienanalysten der Montega AG von 27,00 liege noch deutlich unterhalb des Buchwerts des Eigenkapitals (31,13 Euro) je Aktie.An der Kaufempfehlung für die HELMA Eigenheimbau-Aktie halten Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, fest. (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link