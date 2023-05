Börsenplätze HEICO-Aktie:



Kurzprofil HEICO Corporation:



HEICO Corporation (ISIN: US4228061093, WKN: 889997, Ticker-Symbol: HC1, NYSE-Symbol: HEI) ist in der Entwicklung, der Produktion, der Wartung und dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen für bestimmte Nischensegmente der Luftfahrt-, Verteidigungs-, Raumfahrt-, Medizin-, Telekommunikations- und Elektronikindustrie durch seine in Hollywood/Florida ansässige Flight Support Group und seine in Miami/Florida, ansässige Electronic Technologies Group tätig.



Zu den Kunden von HEICO gehören die meisten Fluggesellschaften und Überholungsbetriebe der Welt sowie zahlreiche Verteidigungs- und Raumfahrtunternehmen und Militäreinrichtungen auf der ganzen Welt, außerdem Hersteller von medizinischen, Telekommunikations- und elektronischen Geräten. Weitere Informationen über HEICO unter www.heico.com. (16.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HEICO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von HEICO Corporation (ISIN: US4228061093, WKN: 889997, Ticker-Symbol: HC1, NYSE-Symbol: HEI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe Aktien, die unglaublich stark seien und scheinbar immer nur steigen würden. Dazu gehöre zweifelsohne der amerikanische Luft- und Raumfahrtzulieferer HEICO. Seit Mitte März 2020 habe die Aktie mehr als 200 Prozent zugelegt. Am Montag habe das Unternehmen die Übernahme eines Mitbewerbers verkündet. Gehe die Erfolgsgeschichte weiter?Bei der Übernahme handele es sich um das amerikanische Unternehmen Wencor. Die Teile von Wencor fänden sich in elektromechanischen Systemen sowie in Cockpit- und Bordküchensystemen zahlreicher Flugzeugmodelle. Zusätzlich biete das Unternehmen Ersatzteile-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für Flugzeuge und deren Triebwerke an.HEICO zahle für die Übernahme 2,05 Milliarden US-Dollar, davon 1,9 Milliarden Dollar in bar und 150 Millionen Dollar in HEICO-Stammaktien. Es werde damit gerechnet, dass Wencor im Kalenderjahr 2023 724 Millionen Dollar und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 153 Millionen Dollar. Bis zum Ende des Jahres solle die Übernahme abgeschlossen sein. Bereits ein Jahr danach sollte sich die Akquise positiv auf das Unternehmensergebnis auswirken.Die Übernahme von Wencor erweitere das Produktangebot von HEICO auf dem Ersatzteilmarkt und biete somit den Kunden noch größere Einsparungen, so der CEO, Laurans Mendelson.Am 23. Mai wird es spannend, hier wird HEICO Unternehmenszahlen zum ersten Quartal vorlegen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link