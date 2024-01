Der Composite PMI, ein relativ zuverlässiger Indikator für die gesamtwirtschaftliche Leistung, schlage für die Eurozone Rezessionsalarm. Diese Beobachtung werde durch unser BIP-Nowcast-Modell untermauert, das für das vierte Quartal eine erneute Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in der Region vorhersage.



Angesichts des stagnierenden Dienstleistungssektors sei es bemerkenswert, dass die Dienstleister einen Teil der steigenden Inputkosten erfolgreich an ihre Kunden weitergeben würden. Die Verkaufspreise seien im Dezember sogar spürbar gestiegen und hätten sich leicht erhöht. Dies werde den Mitglieder der Europäischen Zentralbank nicht schmecken, die dazu neigen würden, die Zinsen bereits im März 2024 zu senken. Die Analysten würden mit einer ersten Zinssenkung im Juni rechnen.



Die Anzeichen für zukünftige Aktivitäten würden kein optimistisches Bild zeichnen. Die Auftragseingänge seien weiterhin in einem ähnlichen Ausmaß wie in den Vormonaten geschrumpft. Obwohl die Erwartungen für die Aktivität in den nächsten zwölf Monaten leicht gestiegen seien, liege dieser Index immer noch weit unter dem langfristigen Durchschnitt.



Die Entwicklung des Dienstleistungssektors in den vier führenden Ländern der Eurozone sei sehr unterschiedlich. Spanien sei der eindeutige Gewinner, da seine Dienstleister den vierten Monat in Folge ein Wachstum hätten verzeichnen können. In Deutschland und Italien hingegen stagniere die Wirtschaft seit ähnlich langer Zeit. Frankreichs Dienstleister würden am schlechtesten performen, ihre Produktion sei seit sieben Monaten in Folge rückläufig. (04.01.2024/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das ist weder Fisch noch Fleisch. Der Dienstleistungssektor in der Eurozone ist wie schon im November leicht rückläufig, während die Zahl der Arbeitsplätze weiter steigt, wenn auch nur geringfügig, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Es handele sich nicht um eine Rezession, aber die Stimmung sei alles andere als wachstumsorientiert. Es fehle an klaren Signalen, die auf eine baldige Rückkehr zu einer robusten Expansion hindeuten würden.