Zwischen den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone gebe es deutliche Unterschiede hinsichtlich der Perfomance des jeweiligen Dienstleistungssektors. Spaniens Servicesektor habe ein moderates Wachstum verzeichnet, in Frankreich sei er rapide geschrumpft und in Deutschland und Italien habe er stagniert. Die gegensätzliche Dynamik zeige, dass Frankreich - Europas zweitgrößte Volkswirtschaft - für den Servicesektor der Eurozone aktuell die größte Bremse darstelle.



Für die Dienstleister sei es derzeit nicht leicht, ihre Leistungen richtig zu bepreisen. Auf der einen Seite rufe die schleppende Nachfrage nach Preissenkungen, weil so die Nachfrage stimuliert werden könnte. Auf der anderen Seite bedeute die hohe Kosteninflation, dass die Preise angehoben werden müssten, um Verluste zu vermeiden. Derzeit würden sich die (meisten?) Unternehmen für den letzteren Weg entscheiden, aber diese Strategie sei nicht ohne Risiken. Der ablehnende Haltung der Verbraucher:innen gegenüber steigenden Preisen könnte eskalieren und den Appetit auf Konsumdienstleistungen noch weiter dämpfen.



Aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) sei die anhaltend starke Preissetzungsmacht der Dienstleister in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs besorgniserregend. Denn dies bedeute, dass die striktere Geldpolitik nur schwer ihre gewünschte Wirkung auf die Inflation entfalten könne. Die Währungshüter stünden daher bei ihrer kommenden Sitzung vor einer wichtigen Entscheidung: Sollten sie ihre Zinserhöhungen fortsetzen oder darauf vertrauen, dass sich die bisherigen Schritte mit Verzögerung auf die Preise auswirken würden? Im Moment deute alles darauf hin, dass sie sich für Letzteres entscheiden würden. (05.12.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - In der Eurozone setzte der Dienstleistungssektor seine Talfahrt im November fort, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die bescheidene Verbesserung des Aktivitätsindexes lasse nicht viel Raum für Optimismus hinsichtlich einer kurzfristigen Erholung. Diese pessimistische Einschätzung werde verstärkt durch die Tatsache, dass das Neugeschäft den fünften Monat in Folge zurückgegangen sei, auch wenn sich der Rückgang leicht abgeschwächt habe. Die Geschäftsaussichten seien ebenfalls deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt geblieben und hätten ein leichtes Minus verzeichnet. Nach der BIP-Prognose, die die neuesten PMI-Indikatoren berücksichtige, sei für das vierte Quartal ein Rückgang des BIP zu erwarten. Wenn zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wachstum eine Rezession definieren, wären wir mitten drin, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.