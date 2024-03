Zu dieser Entwicklung passe, dass die Exporte Deutschlands laut Destatis im Januar im Vormonatsvergleich kräftig zugelegt hätten.



Mit Neuaufträgen halte sich das Ausland allerdings noch zurück. Tatsächlich seien die Exportaufträge im Februar in einem ähnlichen Tempo gefallen wie im Vormonat. In der Sektorenbetrachtung stehe der Automobilsektor kräftig auf der Bremse, die Auftragseingänge seien erneut und stärker als zuvor eingebrochen. Im Bereich Chemie und Maschinen hingegen sehe es etwas freundlicher in dem Sinne aus, dass die Auftragseingänge weniger rasch fallen würden als zu Beginn des Jahres. Diese Entwicklung deute darauf hin, dass die Unternehmen, die ihre Waren unter anderem bei in Deutschland produzierenden Firmen ordern würden, immer noch zur Vorsicht neigen würden, selbst wenn sie ihre Produktion wieder etwas hochfahren würden. Sie würden dem Braten noch nicht trauen, was angesichts der geopolitischen Spannungen und der Unsicherheit über den Zeitpunkt einer Lockerung der Geldpolitik der FED und der EZB nicht so verwunderlich sei.



Nun sei es aber so, dass Unternehmen aus anderen Ländern ebenfalls mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hätten. Und da falle die Position Deutschlands als globales Schlusslicht bei der Neuaufträgen auf. Eine Erklärung dafür sei, dass der Automobilsektor in Deutschland ein im internationalen Vergleich besonders hohes Gewicht in der Industrie habe und die globale Nachfrageschwäche in diesem Sektor sich daher hierzulande besonders stark bemerkbar mache. Weiter falle auf, dass laut Eurostat der Auftragsbestand im Bereich der Kapitalgüter - einer der wichtigsten Sektoren im Verarbeitenden Gewerbe - weiterhin für 9,4 Monate reiche. Das sei etwas mehr als im Vormonat und liege über dem langfristigen Durchschnitt von 8,6 Monaten. Eine mögliche These sei, dass die Firmen beispielsweise wegen des Arbeitskräftemangels nur sehr langsam dazu kommen würden, den Auftragsbestand abzubauen und die Firmen, die bislang in Deutschland bestellt hätten, allmählich die Geduld verlieren würden. Sie würden lieber bei Firmen aus beispielsweise Südkorea, China oder auch den Niederlanden bestellen, wo die Dynamik der Auftragseingänge aus dem Ausland klar positiv sei. (13.03.2024/ac/a/m)







Die Bedingungen für den deutschen Exportsektor haben sich im Februar eindeutig aufgehellt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Nach einer Durststrecke von acht Monaten sei der HCOB PMI Exportbedingungsindex endlich wieder in Wachstumsterritorium vorgedrungen. Positive Impulse seien vor allem durch die Vereinigten Staaten sowie durch China gekommen. Europa stehe nicht mehr ganz so stark auf der Bremse wie in den vergangenen Monaten. Vielmehr zeichne sich auch hier ab, dass - angeführt durch eine gestiegene Dynamik in Südeuropa - diese Länder bald mehr Güter aus Deutschland einführen könnten.