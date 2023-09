Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im August ging die Bautätigkeit weiter rapide zurück, vor allem aufgrund eines starken Rückgangs im Wohnungsbau, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Erwartungen der Unternehmen würden auf ein deutlich schwächeres Aktivitätsniveau in zwölf Monaten hindeuten, was zu dem anhaltend starken Rückgang der Auftragseingänge und der Tatsache passe, dass der Materialeinkauf schneller reduziert worden sei. Das insgesamt miserable Umfeld lasse die Einkaufspreise schneller sinken. Auch die Preise der Subunternehmer seien wieder langsamer gestiegen und würden damit den Trend fortsetzen, der seit Mitte letzten Jahres zu beobachten sei.Im Bausektor gehe die Beschäftigung weniger stark zurück als die Geschäftstätigkeit. Grund dafür könnte der bisher durchgängig angespannte Arbeitsmarkt sein, der sich jetzt auf ein etwas balanzierteres Niveau einpendele. Der Tiefbau sei ein Lichtblick, da die Aktivität hier im August zugenommen habe. Allerdings sollte man aus einer einzelnen Zahl keine voreiligen Schlüsse ziehen, da dieser Teilsektor in der Vergangenheit recht volatil gewesen sei. (Ausgabe vom 07.09.2023) (08.09.2023/ac/a/m)