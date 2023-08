Vor allem der Wohnungsbau- und Gewerbebausektor sei im Juli stärker zurückgegangen. Zwar sei auch der Tiefbau rückläufig, jedoch habe sich die Schrumpfung dem Trend entgegen verlangsamen können. Der Prognose der Experten zufolge dürfte der Bausektor im zweiten Quartal geschrumpft sein, und den Auftragseingängen und Lieferzeiten zufolge könnte sich dieser Abwärtstrend im dritten Quartal fortsetzen.



Die schwächere Nachfrage im Bausektor führe zu sinkenden Inputpreisen. Diese seien den dritten Monat infolge zurückgegangen und würden sich nun dem Tempo der Immobilienkrise 2009 annähern. Auch wenn der PMI unterhalb von 50 liege und damit sinkende Preise signalisiere, würden die Preise absolut gesehen weiterhin auf einem historisch hohen Niveau liegen, was die Unternehmen für die Zukunft weiter pessimistisch stimme.



Eine Mischung aus höheren Zinsen, einer stagnierenden Wirtschaft und anhaltend hohen Baukosten würden die Bauunternehmer für die kommenden Monate tief pessimistisch stimmen. Dass sich die Lage auch in naher Zukunft nicht wirklich verbessern werde, zeige der erneute Rückgang bei den Geschäftsaussichten für die kommenden zwölf Monate. (04.08.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Bausektor sieht es gar nicht gut aus, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Aktivität im Bausektor sei in Deutschland im Juli erneut beschleunigt zurückgegangen. Unser Nowcast-Modell für die Bruttowertschöpfung im Bausektor, der auch die HCOB PMI-Werte berücksichtigt, zeigt jetzt einen stärkeren Einbruch für das dritte Quartal von rund 0,8% an, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.