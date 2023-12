Mitten in dieser schmerzhaften Rezession würden die Inputpreise steigen, was der Intuition widerspreche. Angesichts der schwierigen Auftragslage hätte man eher sinkende Inputpreise erwartet. Ein Blick in die Vergangenheit zeige jedoch, dass es in früheren Rezessionen nicht ungewöhnlich gewesen sei, dass die Preise für Vorleistungen steigen würden, obwohl die Aktivität und die Aufträge zurückgehen würden. Die Analysten hätten zwar keine allgemeine Erklärung für dieses Preisverhalten, aber im aktuellen Kontext hätten der Mangel an Arbeitskräften und die geopolitischen Unruhen wahrscheinlich zu einem anhaltenden Aufwärtsdruck auf die Inputpreise beigetragen.



Bedenke man, wie tief der Abschwung sei, müsse der bisherige Stellenabbau noch als moderat bezeichnet werden. Dieser Trend halte wahrscheinlich an, solange die Unternehmen sich über Wasser halten könnten. Einige prominente Insolvenzen von Immobilienentwicklern in der Eurozone würden jedoch möglicherweise einen potenziellen Wendepunkt darstellen. Sie könnten sich auf den Markt auswirken und in den kommenden Quartalen zu einem noch stärkeren Personalabbau führen.



Der Bausektor in den Ländern der Eurozone steuere mit unterschiedlicher Resilienz durch die mit den hohen Zinsen verbundenen Herausforderungen. Deutschland habe mit den stärksten Auswirkungen zu kämpfen, eine Situation, die sich im November noch verschärft habe. In Frankreich sei die Lage schwierig, auch wenn der Rückgang der Aktivität etwas gebremst worden sei. Italiens Bausektor hingegen habe im Oktober nicht nur den negativen Bereich verlassen, sondern das Wachstum habe sich den zweiten Monate in Folge beschleunigt.



Wahrscheinlich spiele bei diesen Unterschieden die Politik eine wichtige Rolle, denn die Zustimmung der EU-Kommission zur Nutzung des EU Next Generation Fund für große Infrastrukturprojekte in Italien könnte den positiven Trend beeinflussen. Im Gegensatz dazu sei die deutsche Bauwirtschaft nach dem vernichtenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel vorsichtiger geworden. (06.12.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Bausektor der Eurozone befindet sich nach wie vor in einer sehr schwachen Verfassung, wobei der Wohnungsbau den stärksten Rückgang der Aktivitäten zu verzeichnen hat, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Zwar habe sich der Rückgang hier etwas verlangsamt, aber in den Segmenten Gewerbe und Tiefbaus habe sich die Abschwächung ungebremst fortgesetzt. Die Suche nach ersten Konjunkturerholungszeichen führe ins Leere. So habe sich beispielsweise der Index der Auftragseingänge von seinem tiefen Stand nur marginal verbessert. Der Pessimismus in Bezug auf die Konjunktur in den nächsten zwölf Monaten habe außerdem zugenommen.