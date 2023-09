Aufgrund der Prognoseanhebung sowie darüber hinaus des Roll-Over-Effektes, welcher aufgrund der turnusmäßigen Verlängerung der Kurszielbasis auf 31.12.24 (bisher: 31.12.23) eine modelltechnische Kurszielerhöhung nach sich ziehe, würden die Analysten ihr Kursziel von 30,75 Euro auf 32,80 Euro anheben.



Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die HAEMATO-Aktie. (Analyse vom 14.09.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HAEMATO-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs HAEMATO-Aktie:

21,60 EUR +0,93% (14.09.2023, 09:09)



XETRA-Aktienkurs HAEMATO-Aktie:

22,00 EUR +0,92% (13.09.2023)



ISIN HAEMATO-Aktie:

DE000A289VV1



WKN HAEMATO-Aktie:

A289VV



Ticker Symbol HAEMATO-Aktie:

HAEK



Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (14.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK).Im ersten Halbjahr 2023 habe die HAEMATO AG einen Umsatzanstieg in Höhe von 10,5% auf 133,64 Mio. Euro (VJ: 120,97 Mio. Euro) erreicht und damit die Analysten-Erwartungen übertroffen. Die nach den zwei Segmenten getrennte Umsatzentwicklung zeige eine relative Umsatzstärke im Segment "Specialty Pharma", in dem in erster Linie die Umsätze mit dem Parallelimport und dem Vertrieb von preisgünstigen EU-Originalarzneimittel erfasst seien. In diesem Segment hätten die Umsätze um 14,4% auf 111,12 Mio. Euro (VJ: 97,10 Mio. Euro) zugelegt.Die HAEMATO AG habe in diesem Bereich in den vergangenen Perioden eine Produktbereinigung vorgenommen, im Rahmen dessen, margenschwächere Produkte aus dem Portfolio gestrichen worden seien. Jedoch habe die Gesellschaft hier offensichtlich von einer erhöhten Nachfrage nach Produkten des Specialty Pharma-Bereiches profitiert.Demgegenüber sei im Segment "Lifestyle & Aesthetics" ein Umsatzrückgang in Höhe von 6,8% auf 22,25 Mio. Euro (VJ: 23,87 Mio. Euro) ausgewiesen worden. In diesem Segment seien in erster Linie die Umsätze der seit dem Geschäftsjahr 2021 zum HAEMATO-Konzern gehörenden M1 Aesthetics GmbH enthalten, in der alle Umsätze des Selbstzahlermarktes sowie mit Produkten der ästhetischen Medizin berücksichtigt seien. Der Umsatzrückgang dürfte sich einerseits mit dem Wegfall der Umsätze mit Corona-Tests, die den Vorjahreswert noch leicht positiv beeinflusst hätten, erklären. Darüber hinaus lägen hier auch Umsatzschwankungen im Handelssegment mit Schönheitsprodukten vor.Entgegen dem Umsatzrückgang im margenstärkeren "Lifestyle & Aesthetics" sei in diesem Bereich ein Anstieg der Rohertragsmarge auf 30,8% (VJ: 26,1%) und damit eine Verbesserung des Rohertrags auf 6,85 Mio. Euro (VJ: 6,24 Mio. Euro) erreicht worden. Diese Entwicklung dürfte auf der einen Seite auf die implementierten Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen sein. Zudem dürfte eine Verschiebung im Umsatzmix hin zu margenstärkeren Produkten erfolgt sein. Demgegenüber stehe aber im Segment "Specialty Pharma" ein sichtbarer Rückgang der Rohertragsmarge auf 3,1% (VJ: 6,1%) und damit des Rohertrages auf 3,40 Mio. Euro (VJ: 5,88 Mio. Euro).Zwar habe hier die Portfoliobereinigung Verbesserungen bei der Materialaufwandsquote nach sich gezogen, die Erhöhung der Herstellerabschläge für erstattungsfähige Arzneimittel von 7% auf 12% habe den Rohertrag im "Specialty Pharma"-Bereich deutlich belastet. Die Erhöhung der Herstellerabschläge sei, nach aktuellem Stand, bis zum 31.12.2023 befristet und die Analysten würden ab 2024 eine Entlastung erwarten.Gegenüber dem Geschäftsjahresende 2022 lägen keine wesentlichen Änderungen bei der Vermögenslage der HAEMATO AG vor. Lediglich beim Working Capital weise die Gesellschaft einen stichtagsbedingten Anstieg aus, welcher zu einer sichtbaren Reduktion des operativen Cashflows auf 1,10 Mio. Euro (VJ: 9,49 Mio. Euro) geführt habe. Ohne Working Capital-Effekte hätte die Gesellschaft einen operativen Cashflow in Höhe von 5,23 Mio. Euro und damit exakt auf dem Niveau des EBITDA ausgewiesen.Zusammen mit den erfolgten Investitionen in Finanzmittelanlagen (Erwerb von Wertpapieren), welche einen Investitions-Cashflow in Höhe von -8,11 Mio. Euro (VJ: -8,07 Mio. Euro) nach sich gezogen hätten sowie aufgrund der Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten in Höhe von 2,38 Mio. Euro hätten sich die liquiden Mittel auf 13,94 Mio. Euro (VJ: 23,81 Mio. Euro) reduziert.Nach Ansicht der Analysten liege, trotz der nach dem Bilanzstichtag noch erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe von 6,28 Mio. Euro, ein ausreichender Finanzmittelbestand vor. Zumal die HAEMATO Wertpapiere börsennotierter Unternehmen in Höhe von 23,03 Mio. Euro halte. Auch das Eigenkapital in Höhe von 149,45 Mio. Euro (31.12.22: 147,17 Mio. Euro) und die dazugehörige hohe EK-Quote in Höhe von 81,5% (31.12.22: 83,4%) böten einen hohen Sicherheitspuffer.Die Analysten würden nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 259,60 Euro (bisher: 242,04 Mio. Euro), einem Rohertrag in Höhe von 20,11 Mio. Euro (bisher: 19,99 Mio. Euro) und einem EBIT in Höhe von 8,51 Mio. Euro (bisher: 7,44 Mio. Euro) rechnen. Mit der im Vergleich zum Rohertrag stärkeren Anhebung ihrer EBIT-Schätzungen würden sie den stärkeren Kosteneinsparungen im Personalbereich und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Rechnung tragen. Für die kommenden Geschäftsjahre würden sie, aufgrund des höheren Basiseffektes, ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen anheben, aber das bisher von ihnen erwartete Rentabilitätsniveau unverändert beibehalten.