Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (10.10.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK) weiterhin zu kaufen.Wie erwartet, weise die HAEMATO AG im ersten Halbjahr 2022 mit einem Rückgang der Umsatzerlöse um 20,2% auf 120,97 Mio. EUR (VJ: 151,53 Mio. EUR) eine insgesamt rückläufige Geschäftsentwicklung auf. Hauptverantwortlich dafür sei der Wegfall der Umsätze aus dem Vertrieb von Covid-19-Laientests, die insbesondere im ersten Halbjahr 2021 zu einer außerordentlichen Umsatzsteigerung geführt hätten. Aufgrund des Überangebotes am Markt habe das HAEMATO-Management Mitte des vergangenen Geschäftsjahres den Vertrieb von Antigen-Schnelltests aufgegeben. Nach Unternehmensangaben seien damit in der Vorjahresperiode Umsatzerlöse in Höhe von rund 25 Mio. EUR erwirtschaftet worden, womit in der bereinigten Darstellung lediglich ein Umsatzrückgang in Höhe von 4,4% verbleibe.Der Ergebnisrückgang im Zusammenhang mit dem Wegfall der Corona-Selbsttests habe in Summe zu einem Rückgang des EBIT auf 4,39 Mio. EUR (VJ: 7,23 Mio. EUR) geführt. Dass aber die HAEMATO AG mit dem Erwerb der M1 Aesthetics GmbH und der Konzentration auf margenstärkere Produkte im Specialty Pharma-Bereich ein spürbar höheres Rentabilitätsniveau aufweise, werde anhand des Vergleiches mit den vorhergehenden Halbjahren ersichtlich. Im ersten Halbjahr 2020 seien mit einem EBIT in Höhe von 1,23 Mio. EUR und einer EBIT-Marge in Höhe von 1,1% deutlich niedrigere Werte erreicht worden.Mit Veröffentlichung des Halbjahresberichtes habe das Management der HAEMATO AG die im Geschäftsbericht 2021 publizierte Guidance bestätigt. Zumindest auf EBIT-Ebene gehe der Vorstand davon aus, unverändert eine Bandbreite von 8 bis 10 Mio. EUR erreichen zu können. Die Umsatz-Guidance, die im Geschäftsbericht 2021 in einer Bandbreite von 250 bis 280 Mio. EUR in Aussicht gestellt gewesen sei, sei im aktuellen Halbjahresbericht nicht mehr konkret erwähnt worden.Die Entwicklung des ersten Halbjahres 2022 lasse sich folgendermaßen zusammenfassen: Auch wenn die Analysten der GBC AG eine rückläufige Umsatzentwicklung erwartet hätten, die Umsatzerlöse hätten etwas unterhalb ihrer Erwartungen gelegen, auf Ebene des EBITDA und des EBIT seien jedoch die Erwartungen erfüllt worden. Insbesondere der hohe Rohertrag des Segments Speciality Pharma sowie die allgemein niedrigen operativen Kosten hätten die Ergebnismargen stärker als erwartet ansteigen lassen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, würden die Analysten der GBC AG ihre Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 auf 243,86 Mio. EUR (VJ: 264,36 Mio. EUR) reduzieren, jedoch ihre operativen Ergebnisschätzungen nahezu unverändert lassen, was eine Verbesserung der Ergebnismargen impliziere. Mit Berücksichtigung der höheren Abschreibungen auf Finanzanlagen würden die Analysten der GBC AG ihre Nachsteuerergebnisschätzung auf 5,00 Mio. EUR reduzieren (GBC-Schätzung bisher: 6,51 Mio. EUR).Ausgehend vom niedrigeren Umsatzniveau würden die Analysten der GBC AG auch ihre Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre anpassen. Dabei würden die Analysten der GBC AG die weitere Eintrübung des Konsumklimas in Deutschland berücksichtigen, welche sich insbesondere auf den Selbstzahlerbereich "Lifestyle & Aesthetics" negativ auswirken könnte. Darüber hinaus liege mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ein neuer Gesetzesentwurf zur Stabilisierung der Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen vor. Ein Bestandteil dieses Gesetzes sei die ab 2023 vorgesehene Anhebung der Rabattierung für patentengschützte Arzneimittel um 5,0%, was sich auf den Bereich "Specialty Pharma" ebenfalls negativ auswirken könnte.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG ein neues Kursziel in Höhe von 37,55 EUR (bisher: 49,00 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion sei dabei sowohl auf die Anhebung des risikolosen Zinssatzes und damit des Diskontierungssatzes als auch auf die von den Analysten der GBC AG vorgenommene Prognosereduktion zurückzuführen.Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, vergibt weiterhin das Rating "kaufen" für die HAEMATO-Aktie. (Analyse vom 07.10.2022)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:(4) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vorangegangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten dieses Unternehmens betreffend, federführend oder mitführend beteiligt.(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.