Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (13.09.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK) weiterhin zu kaufen.Wie erwartet, weise die HAEMATO AG im ersten Halbjahr 2022 mit einem Rückgang der Umsatzerlöse um 20,2% auf 120,97 Mio. Euro (VJ: 151,53 Mio. Euro) eine insgesamt rückläufige Geschäftsentwicklung auf. Hauptverantwortlich dafür sei der Wegfall der Umsätze aus dem Vertrieb von Covid-19-Laientests, die insbesondere im ersten Halbjahr 2021 zu einer außerordentlichen Umsatzsteigerung geführt hätten. Aufgrund des Überangebotes am Markt habe das HAEMATO-Management Mitte des vergangenen Geschäftsjahres den Vertrieb von Antigen-Schnelltests aufgegeben. Nach Unternehmensangaben seien damit in der Vorjahresperiode Umsatzerlöse in Höhe von rund 25 Mio. Euro erwirtschaftet worden, womit in der bereinigten Darstellung lediglich ein Umsatzrückgang in Höhe von 4,4% verbleibe.Der bereinigte Umsatzrückgang in Höhe von 4,4% dürfte in erster Linie auf die Fortsetzung der Portfoliobereinigung der Produkte des Segments "Specialty Pharma" zurückzuführen sein. In diesem Segment, in dem der versicherungsregulierte Markt, also in erster Linie das Großhandelsgeschäft mit Parallelimporten und Generika abgedeckt werde, finde eine sukzessive Bereinigung der margenschwächeren Produkte statt. Bemerkbar mache sich dies in einer Steigerung der Rohmarge, welches in diesem Geschäftsbereich mit 6,1% bereits deutlich über den 4,0% liege, die im Gesamtjahres 2021 erreicht worden seien.Im zweiten Segment Lifestyle & Aesthetics, welches mit der zum 01.01.2021 erfolgten erstmaligen Konsolidierung der erworbenen M1 Aesthetics GmbH neu hinzugekommen sei, würden alle Umsätze des Selbstzahlermarktes sowie die Produkte der ästhetischen Medizin, die über Krankenkassen abgerechnet würden, subsummiert. Bei Umsatzerlösen in Höhe von 23,87 Mio. Euro belaufe sich die Rohmarge in diesem Segment bei 26,1%. Da der Wegfall der margenstarken Umsätze mit Corona-Tests dieses Segment betroffen habe, liege die Rohmarge unterhalb des im vergangenen Geschäftsjahres 2021 erreichten Wertes von 33,7%.Der Ergebnisrückgang im Zusammenhang mit dem Wegfall der Corona-Selbsttests habe in Summe zu einem Rückgang des EBIT auf 4,39 Mio. Euro (VJ: 7,23 Mio. Euro) geführt. Dass aber die HAEMATO AG mit dem Erwerb der M1 Aesthetics GmbH und der Konzentration auf margenstärkere Produkte im Specialty Pharma-Bereich ein spürbar höheres Rentabilitätsniveau aufweise, werde anhand des Vergleiches mit den vorhergehenden Halbjahren ersichtlich. Im ersten Halbjahr 2020 seien mit einem EBIT in Höhe von 1,23 Mio. Euro und einer EBIT-Marge in Höhe von 1,1% deutlich niedrigere Werte erreicht worden.Mit Veröffentlichung des Halbjahresberichtes habe das Management der HAEMATO AG die im Geschäftsbericht 2021 publizierte Guidance bestätigt. Zumindest auf EBIT-Ebene gehe der Vorstand davon aus, unverändert eine Bandbreite von 8 bis 10 Mio. Euro erreichen zu können. Die Umsatz-Guidance, die im Geschäftsbericht 2021 in einer Bandbreite von 250 bis 280 Mio. Euro in Aussicht gestellt sei, sei im aktuellen Halbjahresbericht nicht mehr konkret erwähnt worden.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 37,55 Euro (bisher: 49,00 Euro) ermittelt. Die Kurszielreduktion sei dabei sowohl auf die Anhebung des risikolosen Zinssatzes und damit des Diskontierungssatzes als auch auf die von uns vorgenommene Prognosereduktion zurückzuführen.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die HAEMATO-Aktie. (Analyse vom 13.09.2022)