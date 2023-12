Börsenplätze HAEMATO-Aktie:



Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (15.12.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, setzen ihr Rating für die Aktie der HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK) aus.Am 30. November 2023 habe die HAEMATO die Kündigung der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr angekündigt. Nach Ablauf der Kündigungsfrist, spätestens Ende Februar 2024, solle das Delisting der Aktien erfolgen. Nach Angaben der Gesellschaft sei das Delisting insbesondere das Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Abwägung. Diese Aussage sei vor dem Hintergrund zu sehen, dass die HAEMATO AG seit Juli 2020 Teil der ebenfalls börsennotierten M1-Gruppe sei. Offensichtlich sollten durch das Delisting doppelte Kostenstrukturen, die mit der Notierung beider Gesellschaften verbunden seien, eingespart werden.Auf Basis des zuletzt am 14.09.2023 aktualisierten DCF-Bewertungsmodells liege weiterhin eine Unterbewertung der Aktie vor und damit sei das Kurspotenzial noch nicht ausgeschöpft. Die HAEMATO AG habe sich im laufenden Geschäftsjahr 2023 sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene überraschend stark entwickelt. Dies würden auch die Mitte November 2023 veröffentlichten Neun-Monatszahlen belegen, die einen Umsatzanstieg um 12,8% auf 212,2 Mio. Euro (Vorjahr: 188,2 Mio. Euro) und einen deutlichen EBIT-Sprung auf 9,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,7 Mio. Euro) ausweisen würden.Damit seien die Erwartungen der Analysten übertroffen worden. Bislang hätten sie für das Gesamtjahr ein EBIT von 8,5 Mio. Euro prognostiziert, das damit bereits nach den ersten drei Quartalen deutlich übertroffen worden sei. Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung habe das HAEMATO-Management die Guidance für das laufende Geschäftsjahr angehoben und rechne nun mit einem EBIT von 10 bis 12 Mio. Euro (bisher: 6 bis 8 Mio. Euro).In ihren HAEMATO-Schätzungen hätten die Analysten das Botox-Projekt als reines Upside-Potenzial berücksichtigt, sodass sich die Einstellung des Projekts nicht negativ auf die Schätzungen auswirken würden. Im Gegenteil, sie würden sogar ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023 erhöhen und nun von Umsatzerlösen in Höhe von 272,00 Mio. Euro (bisher: 259,60 Mio. Euro) und einem EBIT in Höhe von 12,40 Mio. Euro (bisher: 8,51 Mio. Euro) ausgehen. Aufgrund des Basiseffekts hätten die Analysten auch die Prognosen für die kommenden beiden Geschäftsjahre angehoben.Mit dem beschlossenen Delisting setzen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, aber sowohl das Kursziel als auch das Rating für die HAEMATO-Aktie aus. (Analyse vom 15.12.2023)