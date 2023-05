Nachrichten:



Die Aktien von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) würden während der heutigen Sitzung mehr als 2,8% gewinnen, nachdem gute Quartalsergebnisse veröffentlicht und die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben worden seien. Die Anleger seien besonders über den Anstieg der Aufträge erfreut gewesen, der auch das Geschäftsvertrauen des Unternehmens für die Zukunft stütze. In der Gewinnmitteilung könne man lesen, dass der Anstieg der Aufträge die gute Positionierung von Siemens im Bereich der Energiewendetechnologien bestätige. Worauf sollten Anleger in Zukunft achten? Vor allem, wie werde sich die wirtschaftliche Situation im Bereich der Windenergie entwickeln, der derzeit der Hauptpfeiler für eine rentable Energieführerschaft sei.



Die Aktien von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) würden weiterhin Verluste verzeichnen. Analysten der Berenberg Bank würden kommunizieren, dass aufgrund schwacher Quartalsergebnisse und träge verlaufender Jahresprognosen des Unternehmens erwartet werde, dass eine Gewinnwarnung für das zweite Halbjahr herausgegeben werde, bedingt durch fallende Glyphosatpreise und höhere Kosten im Pharmasektor. (15.05.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Handelssitzung der Woche an den europäischen Märkten bringt eine bessere Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) handele heute leicht im Plus. Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung sei relativ dünn, aber die Anleger würden dennoch auf aktualisierte BIP- und Inflationsprognosen für den Euroraum reagieren. Später würden die Anleger auch Kommentare mehrerer FED- und EZB-Banker hören.