Weniger positive Überraschungen seien aus den USA zu erwarten. Dies könne eine leichte Verschiebung von Investments in Richtung Europa bewirken. Oliver Grass: "2022 war der alte Kontinent am stärksten von den Kriegsfolgen betroffen. Europa ist daher im Vergleich zu den USA niedrig bewertet und viele Preisabschläge wurden bereits vorweggenommen."



Auch bei den Zinsen seien die USA ein gutes Stück voraus - sowohl bei den Zentralbanksätzen, als auch bei den Anleiherenditen. "Auch in Europa lässt sich auf der Rentenseite wieder attraktiver investieren. Nach einer Periode von Null- und Negativzinsen hat eine Normalisierung stattgefunden", so Oliver Grass. Es sei zwar davon auszugehen, dass die Inflation in den nächsten Jahren aus dem zweistelligen Bereich zurückkomme. Grass meine: "Selbst wenn die Inflation in eine voraussichtliche "Normalzone" von 3 bis 6% zurückkommt, bedeutet dies nicht, dass auch die Renditen wieder stark zurückgehen."



Hier sei noch mit der einen oder anderen interessanten Investitionsgelegenheit zu rechnen. Kurze Laufzeiten seien aufgrund des derzeitigen Zinsvorteils lukrativ. Dies gelte gerade für den AAA-Bereich, z.B. deutsche Staatsanleihen. Sie ließen sich gut als Beimischung nutzen, um für kommende Gelegenheiten bei länger laufenden Bonds flexibel zu bleiben.



Auf der Aktienseite gebe es mittlerweile wieder mehr Optimisten, doch hier sei Vorsicht geboten: Die noch anstehenden Notenbank- und Veröffentlichungstermine sollten auf jeden Fall abgewartet werden, rate Grass: "Entspannen sich die Märkte noch mehr, geht auch der Favoritenwechsel bei den Sektoren weiter." Einen kleinen Vorgeschmack habe die müde bis rückläufige Wertenwicklung einiger defensiver Marktsegmente wie Healthcare und Konsum gegeben. Gleichzeitig habe der Januar gezeigt, welche Dynamik einzelne Sektoren entfalten könnten, sobald eine Marktentspannung einsetze. (01.02.2023/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Gibt es an den Märkten noch gute Nachrichten? "Ja, die gibt es", meint Oliver Grass, Portfoliomanager und Mitglied des Anlagegremiums der Vermögensverwaltung der Fürst Fugger Privatbank.Ein kleines Wachstum in Deutschland statt eines massiven Rückgangs - das sei eine gute Nachricht. Dies habe auch zur positiven Aktienentwicklung der vergangenen Monate geführt. "Die tiefschwarzen Prognosen sind so nicht eingetreten", meine Grass. "Sie haben aber zeitweise durchaus für attraktive Einstiegsniveaus gesorgt." Für die Märkte sei dies jedoch schon Schnee von gestern - entsprechend moderat seien jetzt die Marktreaktionen.