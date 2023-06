Wien (www.aktiencheck.de) - Gute Nachrichten für Automobilhersteller: So ist der Pkw-Markt in der EU dank der hohen Nachfrage nach Elektroautos weiter gewachsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) habe gestern die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) zu den stärksten Titeln gehört. Die Airline verkaufe ihren Zahlungsspezialisten AirPlus für EUR 450 Mio. an die schwedische Bank SEB. Damit sei der nächste große Schritt in der Strategie der Lufthansa Group erfolgt, sich künftig auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Es werde erwartet, dass der Verkauf einen positiven Effekt auf die operative Marge und die Kapitalrendite der Lufthansa haben werde. Die Aktien hätten 0,7% im Plus geschlossen.Die Aktien von SGL CARBON (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) im SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) hätten gestern um 5,6% nachgegeben. Sie habe damit auf eine mögliche Kapitalerhöhung reagiert. SGL wolle sich durch eine Wandelanleihe im Wert von etwa EUR 120 Mio. frische finanzielle Mittel verschaffen. Aus diesem Erlös solle die Verschuldung gesenkt und eine bestehende Anleihe refinanziert werden. Die neuen Schuldverschreibungen sollten in bis zu 12,2 Mio. Stückaktien wandelbar sein, was rechnerisch in etwa einer Kapitalerhöhung von rund 10% entspreche. (22.06.2023/ac/a/m)