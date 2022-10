Deutlich überdurchschnittlich hätten sich am Freitag Energieaktien gehalten, welche vom anziehenden Ölpreis profitiert hätten, welcher ein Fünfwochenhoch erklommen habe. Preistreibend hätten hier weiterhin die zuletzt angekündigte Outputdrosselung um 2 Mio. Fass pro Tag durch die OPEC+ Staaten und die konkreter werdende weitere Sanktionierung von russischem Öl durch die EU gewirkt. Unter Druck gekommen sei hingegen der Goldpreis, wo einerseits der stärkere USD und zudem die steigenden Renditen belastet hätten.



An den asiatischen Börsen würden heute Morgen vor dem Hintergrund der negativen US-Vorgaben überwiegend Rückgänge bei den Leitindices verzeichnet. Zudem würden hier die vermeldeten neuen US-Exportbeschränkungen von u.a. Halbleitern nach China belasten.



Die aktuellen Frühindikationen würden auf einen schwächeren Handelsstart an den europäischen Börsen hindeuten.



Neben den oben genannten US-Inflationsdaten werde in dieser Woche sicher auch die Geopolitik wieder im Fokus stehen, nachdem hier zuletzt die Teilsprengung der Krimbrücke am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt habe und Russland hier die Ukraine der Tat bezichtige. Des Weiteren komme nun mit der Q3-Berichtssaison ein weiterer gewichtiger Einflussfaktor ins Feld. Auf aggregierter Ebene werde für die S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen ein Gewinnzuwachs in Q3 im Vergleich zum Vorjahr von 2,9% erwartet, wobei es innerhalb der Sektoren große Unterschiede gebe. Den Anfang würden in den USA hier traditionell die Banken machen, welche in Richtung Wochenende ihre Zahlen vorlegen würden. (10.10.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gute Konjunkturdaten sind aktuell schlechte Nachrichten für die Märkte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Wie schon zuletzt bei anderen Veröffentlichungen beobachtbar habe der am Freitag moderat besser als erwartet ausgefallene monatliche US-Arbeitsmarktbericht (263.000 neu geschaffene Stellen, die Arbeitslosenquote sei auf 3,5% gefallen) dafür gesorgt, dass die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der sehr aggressiven Vorgehensweise der FED bei der geldpolitischen Straffung einen Dämpfer erfahren würden. Das habe zur Folge gehabt, dass US-Staatsanleiherenditen weiter nach oben geklettert seien und der USD gegen zahlreiche Währungen aufgewertet habe. Die Aktienmärkte hätten hingegen kräftig Federn lassen müssen und hätten damit die in der Woche erzielten Gewinne wieder abgegeben. Überproportional verloren hätten dabei in den USA am Freitag wenig überraschend die zinssensitiven Wachstumstitel (NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) -3,9%). Letztere seien ebenso durch die schlechten Nachrichten aus der Halbleiterindustrie unter Druck gekommen. Die "Zinsängste" seien zudem von weiteren "hawkishen" Aussagen von Notenbankern genährt worden. An der Stelle sei aber auch darauf verwiesen, dass an den Futures-Märkten mittlerweile eine recht hohe Wahrscheinlichkeit von 92% für eine weitere 75 Basispunkte-Zinsanhebung auf dem nächsten FED-Meeting Anfang November gepreist werde. Der Themenkomplex Inflation/Geldpolitik werde in dieser Woche ein dominanter Faktor bleiben, da am Donnerstag die US-Verbraucherpreisdaten auf dem Datenkalender stünden. Die Ökonomen der Raiffeisen Bank International AG würden hier von einer weiter steigenden Kernrate ausgehen, die Gesamtinflation könnte hingegen fallen. Es bleibe also spannend.