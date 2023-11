"Im Jahr 2024 wird eine noch präzisere und selektivere Herangehensweise bei der Auswahl von Anlagestrategien an Bedeutung gewinnen, insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen an den Aktienmärkten. Obwohl diese in den letzten Monaten insgesamt eine positive Performance zeigten, war der Erfolg hauptsächlich auf einige wenige Unternehmen, die als die "Glorreichen Sieben" bekannt sind, beschränkt", habe Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS Asset Management, gesagt.



"Es wird immer wichtiger, gezielt zu bestimmen, welche Sektoren und großen Investmentthemen sich abzeichnen. Dazu gehören unter anderem Demographie, Digitalisierung, Urbanisierung, Healthcare und Infrastruktur - entscheidende Themen mit Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung, die gezielt als Beimischung in das Portfolio von Investoren integriert werden sollten", so ihr Fazit.



Für Anleihen seien die fundamentalen Aussichten weniger attraktiv. "Angesichts einer immer noch über dem Zielwert liegenden Inflation und einer widerstandsfähigen Wirtschaftsaktivität glauben wir, dass in den aktuellen Anleihekursen eine relativ starke geldpolitische Lockerung fürs kommende Jahr eingepreist ist", so Brown. Die Wirtschaftsdaten, und insbesondere die Arbeitsmarkt- und Konsumdaten, müssten sich viel stärker verschlechtern als kurzfristig wahrscheinlich sei, um weitere Zinssenkungen in den Markterwartungen zu verankern.



"Wir sehen gute Voraussetzungen für eine Jahresendrally bei Aktien: eine relativ niedrige Positionierung der Investoren, gute Gewinnaussichten, da eine Rezession nicht unmittelbar bevorzustehen scheint und ein Ende des Bewertungsdrucks durch steigende Anleiherenditen. Wir bevorzugen amerikanische, japanische und britische Aktien", habe Brown gesagt.



Insbesondere angesichts des starken Rückgangs der Renditen Anfang November biete sich für Staatsanleihen eher eine neutrale Gewichtung an. Sie würden ein wichtiger Bestandteil eines ausgewogenen Portfolios bleiben. "Zum einen sind die laufenden Erträge von Anleihen deutlich gestiegen. Zum anderen halten wir es für wahrscheinlicher, dass der nächste große Marktschock eher mit Wachstumssorgen als mit anziehender Inflation zu tun haben wird", begründe Brown. (15.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Sowohl der Aktienindex MSCI World als auch der Rentenindex Bloomberg US Treasury Total Return haben in jedem der vergangenen drei Monate negative Ergebnisse geliefert, so die Experten von UBS Asset Management.Lichtblick dieser Rückschläge sei, dass sich die erwarteten Renditen verbessert hätten. "Mittelfristig gibt es gute Gründe für eine solide Performance von beiden Anlageklassen", habe Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management gesagt. Kurzfristig stelle sich für die taktische Vermögensallokation jedoch die Frage: Seien bis zum Jahresende und Anfang 2024 Aktien oder Anleihen zu bevorzugen?Der Rückgang der Aktienkurse in den vergangenen Monaten seien mit dem Ausverkauf der Anleihemärkte verbunden gewesen. "Der Druck auf die Aktienbewertungen durch steigende Anleiherendite sollte jedoch nachlassen und die nach wie vor soliden Rahmenbedingungen für Aktien wieder in den Vordergrund rücken", so Brown. Dazu müssten die Anleiherenditen noch nicht einmal sinken, es würde reichen, wenn die Marktvolatilität sich beruhige. Auch saisonale Argumente würden für Aktien sprechen: November und Dezember würden üblicherweise zu den besten Monaten für die Anlageklasse gehören. Zudem würden mehrere Indikatoren zeigen, dass die aktuelle Positionierung von Investoren Spielraum lasse, um Aktienrisiken aufzustocken.