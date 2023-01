Linz (www.aktiencheck.de) - Die guten Daten zur europäischen Industrieproduktion von +2% drängten Rezessionssorgen in den Hintergrund und sorgen für Optimismus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Verstärkend komme hinzu, dass in den USA das Ende der Leitzinserhöhungen vermutlich bevorstehe. In Europa hingegen seien noch Zinsschritte zu erwarten. In Summe ein Bild am Devisenmarkt, das den Euro gegenüber dem US-Dollar unterstütze. Charttechnisch seien Kurse in EUR/USD von 1,0940 möglich. Wir erwarten dieses Niveau in den nächsten Tagen, so Oberbank. (16.01.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >