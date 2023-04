Gold bleibe im Aufwärtstrend, solange es über 1.900 Dollar handle. "Wir erwarten, dass der Preis bei etwa 1.950 Dollar pro Unze sofortige Unterstützung findet. Sobald diese Unterstützung durchbrochen ist, liegt die nächste Trendlinienunterstützung bei 1.900 Dollar", hätten die Rohstoffstrategen von ANZ, Daniel Hynes und Soni Kumari geschrieben. "Jede Turbulenz im Finanzsektor könnte den Preis über das jüngste Hoch in Richtung 2.100 Dollar treiben."



ANZ erwarte, dass die Federal Reserve in der zweiten Jahreshälfte pausieren und angesichts steigender Rezessionsrisiken möglicherweise Zinssenkungen in Erwägung ziehen werde.



"Die Inversion der US-Zinskurve hat sich in letzter Zeit verschärft, und historisch betrachtet, folgten darauf, mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten, Zinssenkungen. Das deutet normalerweise auf höhere Goldpreise hin", hätten Hynes und Kumari gesagt.



Schon aus der jüngsten Bankenkrise sei der Goldpreis als großer Gewinner hervorgegangen. Gebe es bald wieder Stress im Finanzsektor, dürfte sich dieses Szenario wiederholen und ein neues Allzeithoch folgen. DER AKTIONÄR bleibe bullish. (21.04.2023/ac/a/m)







