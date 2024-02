Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Gubra A/S:



Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, das sich auf hochwertige präklinische Auftragsforschung und peptidbasierte Wirkstoffforschung für Stoffwechsel- und Fibrosekrankheiten spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des dänischen Unternehmens basiert auf seinen fortschrittigen Technologieplattformen und der Nutzung von Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung, einschließlich maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gubra-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Wirkstoffforschers Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) unter die Lupe.Eli Lilly und Novo Nordisk seien die absoluten Überflieger im Pharma-Sektor. Mit ihren Abnehmpräparaten Wegovy respektive Zepbound würden sich die Unternehmen auf der Überholspur befinden. Doch es gebe weitere Player, die vom Run auf Adipositas-Medikamente profitieren würden. Dazu gehöre auch der dänische Wirkstoffforscher Gubra, der sich unter anderem auf die Forschung und Entwicklung von solchen Medikamenten spezialisiert habe.Gubra lege den Hauptfokus dabei auf die präklinische Entwicklung von Wirkstoffen in den Bereichen Adipositas, Leber (u.a. auch NASH) und auch Niere. Durch den immensen Erfolg der beiden Pharma-Riesen Eli Lilly und Novo Nordisk würden immer mehr Unternehmen nach ähnlichen Produkten streben, um sich ein Stück vom Multi-Milliarden-Dollar-Markt zu sichern.Laut einer Statistik von IQVIA sei die Anzahl der klinischen Studien mit potenziellen Adipositas-Wirkstoffen im Jahr 2023 um knackige 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In den letzten fünf Jahren hätten sich sogar die Studien in diesem Bereich verdoppelt. Bekanntlich würden vor jeder klinischen Studie der Phase 1 auch präklinische Versuche durchgeführt. Hier komme die Expertise von Gubra ins Spiel.Wie sich Gubra zuletzt operativ geschlagen habe und welches Wachstum für 2024 erwartet werde, würden die Zahlen am 28. Februar zeigen. Derzeit würden die Analysten (zwei Schätzungen) mit einem Umsatz in Höhe von 237 Mio. Dänische Kronen (31,8 Mio. Euro) rechnen. Der EBIT-Verlust solle sich auf 11,0 Mio. Kronen (1,48 Mio. Euro) belaufen. Unter dem Strich könnte somit ein negatives bereinigtes Ergebnis je Aktie von einer Krone stehen.Gubra fahre ein spannendes Geschäftsmodell und habe frühzeitig die richtigen Trends erkannt. Neben der präklinischen Auftragsforschung würden die Dänen auch eigene Programme vorantreiben. Äußerst vielversprechend, vor allem im Hinblick auf potenzielle Kombinationsstudien mit anderen Adipositas-Präparaten, sei GUBamy.Die Gubra-Aktie sei nicht günstig und als spekulativ einzustufen, biete allerdings im Adipositas-Bereich an der Börse eine einzigartige Story. An schwachen Tagen können mutige Anleger weiterhin zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wichtig: Aufträge aufgrund des geringen Handelsvolumens immer limitieren und einen Stopp bei 13,50 Euro platzieren. (Analyse vom 23.02.2024)