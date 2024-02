Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Gubra-Aktie:

190,00 DKK +11,76% (28.02.2024, 15:22)



ISIN Gubra-Aktie:

DK0062266474



WKN Gubra Aps-Aktie:

A3D9NV



Ticker-Symbol Gubra-Aktie:

PI3



NASDAQ OMX-Symbol Gubra-Aktie:

GUBRA



Kurzprofil Gubra A/S:



Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, das sich auf hochwertige präklinische Auftragsforschung und peptidbasierte Wirkstoffforschung für Stoffwechsel- und Fibrosekrankheiten spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des dänischen Unternehmens basiert auf seinen fortschrittlichen Technologieplattformen und der Nutzung von Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung, einschließlich maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI). (28.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gubra-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) unter die Lupe.Das dänische Unternehmen habe zur Wochenmitte seine Zahlen für das vierte Quartal respektive Fiskaljahr 2023 vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch der Marge im Geschäft der Auftragsforschung (CRO) habe Gubra deutlich zulegen können. Der Hot-Stock steige daraufhin prozentual zweistellig auf ein neues Rekordhoch.Der Markt für Adipositas-Medikamente sei seit Monaten siedend heiß. Gubra behme mit seinem hybriden Geschäftsmodell in diesem Markt eine besondere Rolle ein. Nach den Zahlen und der Präsentation habe die Aktie bei exakt 200 DKK (Dänische Kronen, umgerechnet 26,83 Euro) ein neues Rekordhoch markieren können. Ergo: Die Gubra-Aktie werde peu à peu vom Kapitalmarkt entdeckt. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben. Neueinsteiger sollten einen klaren Rücksetzer beim Hot-Stock abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2024)Börsenplätze Gubra-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Gubra-Aktie:25,50 EUR +9,91% (28.02.2024, 15:21)