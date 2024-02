Börsenplätze Gubra-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Gubra-Aktie:

21,30 EUR -14,80% (09.02.2024, 16:36)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Gubra-Aktie:

159,00 DKK +2,58% (09.02.2024, 16:59)



ISIN Gubra-Aktie:

DK0062266474



WKN Gubra Aps-Aktie:

A3D9NV



Ticker-Symbol Gubra-Aktie:

PI3



NASDAQ OMX-Symbol Gubra-Aktie:

GUBRA



Kurzprofil Gubra A/S:



Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, das sich auf hochwertige präklinische Auftragsforschung und peptidbasierte Wirkstoffforschung für Stoffwechsel- und Fibrosekrankheiten spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des dänischen Unternehmens basiert auf seinen fortschrittlichen Technologieplattformen und der Nutzung von Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung, einschließlich maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI). (09.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gubra-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Wirkstoffforschers Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) unter die Lupe.Die erfolgreiche Entwicklung von Diabetes- und Abnehmpräparaten habe Novo Nordisk ( ISIN DK0062498333 WKN A3EU6F ) zum wertvollsten europäischen börsennotierten Konzern aufsteigen lassen. Rivale Eli Lilly sei sogar aufgrund der immensen Nachfrage nach den Produkten zum größten Pharma-Unternehmen der Welt geworden. Gerade spekulativ ausgerichtete Anleger sollten auch kleinere Player auf der Rechnung haben. Eine Sonderstory biete Gubra, wie Novo Nordisk in Dänemark beheimatet.Die Gesellschaft sei erst im Frühjahr 2023 relativ geräuschlos an die Börse in Kopenhagen gegangen. Gubra biete Dienstleistungen als Wirkstoffforscher an und fokussiere sich hierbei auf die Bereiche Niere, Leber und eben Adipositas (Fettsucht). Das so genannte CRO-Business sei in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 organisch um 28 Prozent auf 123,6 Mio. Dänische Kronen (16,6 Mio. Euro) gewachsen bei einer bereinigten EBIT-Marge von 28 Prozent.Neben dem florierenden CRO-Geschäft treibe Gubra auch eigene Forschungsprogramme voran. Vielversprechend und derzeit in Phase 1 der klinischen Entwicklung befinde sich der Wirkstoff GUBamy, den Gubra mit seiner "Streamline"-Plattform entwickelt habe.Die Gubra-Aktie werde allmählich von den Marktteilnehmern entdeckt. Kein Wunder, würden die Dänen doch in einer der derzeit heißesten Bereiche im Biopharma-Sektor agieren.Der AKTIONÄR-Hot-Stock bleibe an schwachen Tagen ein spekulativer Kauf (Stopp 13,50 Euro). Wichtig: Aufgrund des dünnen Handelsvolumens sollten Aufträge stets streng limitiert werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link