Börsenplätze Gubra-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Gubra-Aktie:

30,90 EUR +1,31% (06.03.2024, 11:57)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Gubra-Aktie:

229,00 DKK +4,10% (06.03.2024, 12:01)



ISIN Gubra-Aktie:

DK0062266474



WKN Gubra Aps-Aktie:

A3D9NV



Ticker-Symbol Gubra-Aktie:

PI3



NASDAQ OMX-Symbol Gubra-Aktie:

GUBRA



Kurzprofil Gubra A/S:



Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, das sich auf hochwertige präklinische Auftragsforschung und peptidbasierte Wirkstoffforschung für Stoffwechsel- und Fibrosekrankheiten spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des dänischen Unternehmens basiert auf seinen fortschrittlichen Technologieplattformen und der Nutzung von Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung, einschließlich maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI). (06.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gubra-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wirkstoffforschers Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Novo Nordisk und Eli Lilly seien wegen des Hypes um Adipositas-Medikamente derzeit sehr gefragt. Mitte Dezember habe "Der Aktionär" in der Rubrik "Hot-Stock der Woche" den dänischen Wirkstoffforscher Gubra als potenziellen Profiteur dieser Entwicklungen vorgestellt. Inzwischen werde die Aktie vom Kapitalmarkt entdeckt, die Aktie stehe vor der Kursverdopplung.In der Euro-Notierung seien Anleger in dieser Woche erstmals bereit, gut 30 Euro pro Gubra-Papier auf den Tisch zu legen. Mitte Dezember habe "Der Aktionär" noch zu Kursen von 16,00 Euro eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Es fehle also nicht mehr viel bis zur Marke von 100 Prozent Plus."Aktionär"-Leser würden wissen: Gubra setze auf ein hybrides Geschäftsmodell. Auf der einen Seite böten die Dänen ihre Forschungsexpertise (unter anderem in den Bereichen Adipositas, Leber, Nieren und Lunge) zahlreichen Pharma- und Biotech-Kunden an. Hierbei handele es sich um das CRO-Business (Contract Research Organisation). Auf der anderen Seite treibe Gubra auch eigene Pipeline-Assets voran, die entweder komplett dem Wirkstoffforscher gehören oder zusammen mit Partnern vorangetrieben würden, wie beispielsweise mit dem deutschen Pharma-Unternehmen Boehringer Ingelheim.Ein diskutiertes Thema: GUBamy. Am Amylin-Analogon halte Gubra alle Rechte. Ende November 2023 habe Gubra den ersten Patienten in eine Phase-1-Studie mit GUBamy eingeschlossen. Weitere News und Daten zum Programm würden im Laufe des Jahres erwartet. "Der Aktionär" habe GUBamy Anfang Februar bereits ausgiebig thematisiert - die Gubra-Aktie habe es zu diesem Zeitpunkt noch für rund 17 Euro gegeben."Der Aktionär" hat rechtzeitig auf das Potenzial bei Gubra hingewiesen und vor der dynamischen Aufwärtsbewegung zum Kauf geraten. Mutige Anleger werden nun mit einer Performance von knapp 100 Prozent belohnt, so Michel Doepke. (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link