Börsenplätze Gubra-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Gubra-Aktie:

20,40 EUR -0,97% (07.02.2024, 16:15)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Gubra-Aktie:

154,00 DKK -0,96% (07.02.2024, 16:48)



ISIN Gubra-Aktie:

DK0062266474



WKN Gubra Aps-Aktie:

A3D9NV



Ticker-Symbol Gubra-Aktie:

PI3



NASDAQ OMX-Symbol Gubra-Aktie:

GUBRA



Kurzprofil Gubra A/S:



Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, das sich auf hochwertige präklinische Auftragsforschung und peptidbasierte Wirkstoffforschung für Stoffwechsel- und Fibrosekrankheiten spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des dänischen Unternehmens basiert auf seinen fortschrittlichen Technologieplattformen und der Nutzung von Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung, einschließlich maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI). (07.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gubra-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Wirkstoffforschers Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) unter die Lupe.In den vergangenen Handelstagen sei die Gubra-Aktie in eine dynamische Aufwärtsbewegung übergegangen. Unterstützt werde der Move durch ein erhöhtes Handelsvolumen an der Heimatbörse in Kopenhagen. Neuigkeiten von Unternehmensseite seien nicht zu verzeichnen. Doch die Adipositas-Branche, die zu den Kernkompetenzen von Gubra gehöre, bleibe in Bewegung.Am Montag habe Novo Holdings die Übernahme der amerikanischen Catalent bekannt gegeben. Im gleichen Atemzug sollten wiederum drei Fertigungsstätten an Novo Nordisk übergehen. Ein cleverer Schachzug, würden sich die Dänen dadurch enorme Produktionskapazitäten für seine Produkte wie die "Abnehmspritze" Wegovy sichern. Denn Catalent habe bisher als einer der Schlüsselauftragsfertiger für Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen fungiert, welches zwischenzeitlich mit Lieferengpässen zu kämpfen gehabt habe.Ohnehin hätten die Zahlen und vor allem die Ausblicke der führenden Entwickler von Adipositas-Medikamenten, namentlich Eli Lilly und eben Novo Nordisk, gezeigt, dass die Nachfrage nach Appetitzüglern wie Wegovy oder Zepbound auch im Jahr 2024 dynamisch bleiben sollte.In den vergangenen Monaten sei die Gubra-Aktie noch unter dem Radar vieler Anleger geflogen. In den zurückliegenden Handelstagen habe der spekulative Wert allerdings endlich einen Satz nach oben machen und neue Rekordkurse markieren können.Der spannende Titel bleibt an schwachen Tagen kaufenswert, ein Stopp bei 13,50 Euro sichert nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link