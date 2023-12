Frankfurt-Aktienkurs Gubra-Aktie:

16,64 EUR +0,12% (28.12.2023, 11:45)



NASDAQ OMX-Aktienkurs Gubra-Aktie:

125,00 USD 0,00% (28.12.2023, 15:15)



ISIN Gubra-Aktie:

DK0062266474



WKN Gubra Aps-Aktie:

A3D9NV



Ticker-Symbol Gubra-Aktie:

PI3



NASDAQ OMX-Symbol Gubra-Aktie:

GUBRA



Kurzprofil Gubra A/S:



Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, das sich auf hochwertige präklinische Auftragsforschung und peptidbasierte Wirkstoffforschung für Stoffwechsel- und Fibrosekrankheiten spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des dänischen Unternehmens basiert auf seinen fortschrittlichen Technologieplattformen und der Nutzung von Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung, einschließlich maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI). (28.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gubra-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Gubra-Aktie (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) unter die Lupe.Im Pharma-Sektor würden 2023 unter den großen Titeln die Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk zu den absoluten Top-Performern gehören. Kein Wunder, dass sich die beide Unternehmen mit ihren Diabetes- und Abnehmpräparaten auf der Überholspur befinden würden. Auch Boehringer Ingelheim wolle sich perspektivisch ein Stück vom boomenden Markt sichern und setze dabei u.a. auf die Expertise von Gubra.Der dänische Wirkstoffforscher habe vor Kurzem eine weitere Partnerschaft mit dem deutschen Pharma-Riesen eingefädelt. So habe eine neue Forschungs- und Lizenzvereinbarung zur Erforschung neuartiger Peptide für die Behandlung von Fettleibigkeit Mitte Dezember unterzeichnet werden können. Die neue Kooperation baue auf den erfolgreich verlaufenden gemeinsamen Forschungsprojekten der Unternehmen auf, so Gubra.Auf Basis der neuen Partnerschaft habe Gubra die Aussicht auf Zahlungen i.H.v. bis zu 144 Mio. Euro von Boehringer Ingelheim, die sich aus demnach erfolgsabhängigen Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteinen sowie Lizenzgebühren im niedrigen einstelligen Bereich auf den weltweiten Nettoumsatz zusammensetzen würden. Zum Vergleich: Gubra werde derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 273 Mio. Euro gehandelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gubra-Aktie: