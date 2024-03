Börse Frankfurt-Aktienkurs Gubra-Aktie:

41,10 EUR +7,03% (19.03.2024, 11:37)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Gubra-Aktie:

304,00 DKK +9,35% (19.03.2024, 11:23)



ISIN Gubra-Aktie:

DK0062266474



WKN Gubra Aps-Aktie:

A3D9NV



Ticker-Symbol Gubra-Aktie:

PI3



NASDAQ OMX-Symbol Gubra-Aktie:

GUBRA



Kurzprofil Gubra A/S:



Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, das sich auf hochwertige präklinische Auftragsforschung und peptidbasierte Wirkstoffforschung für Stoffwechsel- und Fibrosekrankheiten spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des dänischen Unternehmens basiert auf seinen fortschrittlichen Technologieplattformen und der Nutzung von Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung, einschließlich maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI). (19.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gubra-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) unter die Lupe.Novo Nordisk und Eli Lilly seien in aller Munde, der Adipositas-Markt siedend heiß. Im Schatten der beiden Big Player würden aber auch andere Unternehmen hochspannende Ansätze verfolgen. Mitte Dezember habe "Der Aktionär" die Aktie von Gubra vorgestellt. Inzwischen sei sie vom Markt entdeckt worden und notiere deutlich im Plus.Vor rund drei Monaten habe das Papier des dänischen Wirkstoffforschers noch bei rund 16 Euro notiert. Zum Beginn der neuen Handelswoche hätten Anleger teilweise gut 40 Euro für eine Gubra-Aktie gezahlt. Frischen Rückenwind habe ein Artikel in der dänischen Presse verliehen. Die Zeitung "Jyllands-Posten" habe in einem Beitrag den Adipositas-Wirkstoffkandidaten des Unternehmens beleuchtet, der sich noch in einer frühen Phase der klinischen Entwicklung befinde. "Der Markt für Adipositas entwickelt sich rasant, und wir haben auch andere Programme im Bereich Adipositas in der Pipeline, die daher ebenfalls Teil des langfristigen Potenzials sind", werde im Artikel CEO Henrik Blou zitiert.Die größte Aufmerksamkeit des Marktes genieße derzeit der Adipositas-Hoffnungsträger GUBamy, der derzeit eine Phase-1-Studie durchlaufe. Das dänische Unternehmen erwarte, dass Mitte des Jahres die Patientenrekrutierung abgeschlossen werde. In der zweiten Jahreshälfte dürften dann die Daten vorliegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Gubra-Aktie: