Börsenplätze Gubra-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Gubra-Aktie:

39,00 EUR +5,41% (08.03.2024, 09:46)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Gubra-Aktie:

275,00 DKK +10% (08.03.2024, 10:05)



ISIN Gubra-Aktie:

DK0062266474



WKN Gubra Aps-Aktie:

A3D9NV



Ticker-Symbol Gubra-Aktie:

PI3



NASDAQ OMX-Symbol Gubra-Aktie:

GUBRA



Kurzprofil Gubra A/S:



Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hørsholm, das sich auf hochwertige präklinische Auftragsforschung und peptidbasierte Wirkstoffforschung für Stoffwechsel- und Fibrosekrankheiten spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des dänischen Unternehmens basiert auf seinen fortschrittlichen Technologieplattformen und der Nutzung von Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung, einschließlich maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI). (08.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gubra-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wirkstoffforschers Gubra A/S (ISIN: DK0062266474, WKN: A3D9NV, Ticker-Symbol: PI3, NASDAQ OMX -Symbol: GUBRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des dänischen Wirkstoffforschers Gubra kenne derzeit kein Halten. Frische Daten von Novo Nordisk zu einem neuartigen Adipositas-Medikament hätten die Rally beim Biotech-Titel in dieser Handelswoche zusätzlich befeuert. An der Heimatbörse in Kopenhagen gewinne der marktenge Wert weitere 16 Prozent.Europas wertvollstes börsennotierte Unternehmen Novo Nordisk habe mit einer Gewichtsreduktion von 13,1 Prozent in zwölf Wochen mit seinem Wirkstoff Amycretin für Schlagzeilen gesorgt. Zugegeben: Es handele sich hierbei um Ergebnisse einer Phase-1-Studie mit einer niedrigen zweistelligen Zahl an Studienteilnehmern.Dennoch würden die Neuigkeiten ausreichen, um Unternehmen, die ebenfalls in der Forschung und Entwicklung von Amylin-basierten Präparaten gegen Adipositas involviert seien, nach oben zu katapultieren. Sowohl die Aktien von Gubra als auch Zealand Pharma würden am Freitag jeweils ein neues Rekordhoch markieren.Amylin sei das Wort der Stunde - und Gubra sei mittendrin, statt nur dabei. Die Aktie sei allerdings inzwischen heiß gelaufen, eine charttechnische Korrektur überfällig.Anleger streichen nach der 130-Prozent-Rally seit Mitte Dezember einen Teil der Gewinne nun ein, so Michel Doepke. Mit einem ähnlichen Potenzial rechnet "Der Aktionär" bei einem weiteren Biotech-Unternehmen, welches da ansetzt, wo Novo Nordisk aufhört. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link