Wien (www.aktiencheck.de) - Hoher Gewinn bei Samsung: Der südkoreanische Technologieriese Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN, NASDAQ OTC-Symbol: SSNGY) hat dank der hohen Nachfrage nach Speicherchips im zweiten Quartal den höchsten Gewinn seit vier Jahren eingefahren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) treibe mit der Grundsteinlegung für seine erste Batteriefabrik in Salzgitter den Umstieg auf Elektroautos voran. Künftig wolle der Konzern alle relevanten Bereiche in die eigenen Hände nehmen und sich somit einen strategischen Wettbewerbsvorteil im Rennen um die Spitze der E-Mobilität sichern. Die Aktien seien nach den deutlichen Verlusten der Vortage um 5,2% nach oben geklettert.Die Aussicht auf eine höhere Beteiligung des deutschen Staates als bislang gedacht (möglicherweise 30% anstelle der bisher kolportierten 25%) habe Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) Auftrieb gegeben. Die Aktien des wegen der Gaskrise in Not geratenen Versorgers hätten mit einem Plus von 9,2% deutlich zugelegt. (08.07.2022/ac/a/m)