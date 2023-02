New York (www.aktiencheck.de) - Morgane Delledonne, Investmentchefin für Europa bei Global X, kommentiert das gestrige Treffen des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire bei US-Präsident Joe Biden in Washington.



Der Besuch in Washington sei ein Versuch gewesen, einen fairen Wettbewerb zwischen beiden Seiten auszuhandeln. Das Ergebnis scheine ermutigend. Die europäischen Minister hätten sich um Transparenz bei Subventionen und Steuergutschriften bemüht, um die Anreize für Unternehmen auf ihrer Seite des Atlantiks anzugleichen. Sie hätten deutlich gemacht, dass es für Europa von entscheidender Bedeutung sei, seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen und seine führenden Unternehmen im Cleantech-Bereich zu halten, die als Vorreiter der dritten industriellen Revolution weltweit immer begehrter würden.



Morgane Delledonne von Global X denke, dass Europa im Zweifel bereit sei, mit seinem Green Deal zu kontern. Eine Folge der potenziell schärferen Handelsstreitigkeiten im Cleantech-Bereich könnte eine stärkere Fragmentierung der Märkte durch Protektionismus sein. Für Anleger werde es daher entscheidend sein, einen global diversifizierten Ansatz über die gesamte Wertschöpfungskette zu verfolgen, um das Thema des grünen Wandels vollständig abzudecken. (08.02.2023/ac/a/m)





