"Grüne" Aktien: Langfristige Wachstumsaussichten nach wie vor gegeben

"Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien werden von höheren Zinsen hart getroffen", habe die Financial Times Anfang Oktober getitelt, aber es gehe um viel mehr als nur um höhere Zinsen. Es stimme, dass Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien von den steigenden Zinsen betroffen seien, die die Kreditaufnahme verteuern würden, und gleichzeitig würden sich die höheren Zinsen auch negativ auf den Nettogegenwartswert der langfristigen Cashflow-Ströme von neuen Projekten auswirken. Die Projektentwickler würden daher zögern, sich auf neue Projekte einzulassen, wie das Scheitern des jüngsten Angebots für ein Offshore-Windkraftprojekt im Vereinigten Königreich und die Probleme von Orsted bei der Offshore-Windkraft in den USA zeigen würden. Die Verzögerung oder gar Streichung neuer Projekte werde sich auf die gesamte Wertschöpfungskette auswirken.



Zusätzlich zu den steigenden Zinssätzen müssten die Unternehmen der Branche für erneuerbare Energien mit der Kosteninflation, der zunehmenden Komplexität der Projekte, dem konjunkturellen Gegenwind und den reduzierten staatlichen Anreizen in mehreren Ländern fertig werden. Auch die in letzter Zeit sinkenden Strompreise hätten dazu beigetragen, dass die Unternehmen der erneuerbaren Energien besonders zu leiden gehabt hätten.



Aktien von Solaranlagen seien in den letzten Jahren die Gewinner gewesen, doch so schnell, wie die Anleger diese Aktien in die Höhe getrieben hätten und die Bewertungsmultiplikatoren gestiegen seien, so schnell hätten sie sich 2023 auch wieder von ihnen getrennt. Im gegenwärtigen Börsenklima gebe es keine Toleranz für Unternehmen, die ihre Zahlen nicht erreichen würden. In Kalifornien, wo 35% der US-amerikanischen Solaranlagen installiert seien, hätten neue Vorschriften dazu geführt, dass Solaranlagen für Unternehmen und Hausbesitzer im Vergleich zu anderen Stromarten weniger wettbewerbsfähig seien. Die neue Regelung solle den Einsatz von Speichermedien fördern und die Kombination von Solaranlage und Batteriespeicher billiger machen, aber dieser Übergang brauche Zeit. In Europa habe auch der wirtschaftliche Druck auf den Absatz von Solarmodulen eingewirkt. Dies sei der Hintergrund der jüngsten Warnungen, so der CEO von Enphase. Insbesondere in Europa in Ländern wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sei die Nachfrage erheblich zurückgegangen. Auch der zunehmende Widerstand gegen grüne Politik und Ambitionen in einigen EU-Mitgliedstaaten sei nicht hilfreich.



Die Europäische Kommission habe vor kurzem ihren Aktionsplan für Energie vorgestellt. Dieser ziele darauf ab, die Investitionen in die Windkraftindustrie zu erhöhen. Der Aktionsplan befasse sich mit den Haupthindernissen des Sektors und umfasse Maßnahmen zur Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens, zur Verbesserung der Auktionsprozesse, zur Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln, zur Erleichterung des Ausbaus der Netzinfrastruktur und zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs. Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen hätten im vergangenen Jahr 16% zur Stromerzeugung in der EU beigetragen. Um die Ziele für 2030 zu erreichen, sollte die Windkraftkapazität jährlich um mehr als 10% steigen. In den USA profitiere die Windindustrie auch von Steuergutschriften für Entwickler durch die IRA, was die langfristige Sichtbarkeit verbessere und zu einem anhaltenden Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich für die Windindustrie in den nächsten zehn Jahren führen dürfte.



Die enttäuschenden Renditen im Sektor erneuerbarer Energien seien auf mehrere allgemeine Entwicklungen sowie auf branchen- oder unternehmensspezifische Faktoren zurückzuführen. Da die notwendige Energiewende noch lange nicht abgeschlossen ist, sind die Experten von Triodos Investment Management der Meinung, dass die langfristigen Wachstumsaussichten nach wie vor gegeben sind, unterstützt durch die ehrgeizigen Pläne der Regierungen für eine grüne Energiewende. Darüber hinaus würden die Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Dies werde die künftige Rentabilität und Leistung sicherlich unterstützen. (14.11.2023/ac/a/m)





LA Driebergen-Rijsenburg (www.aktiencheck.de) - Der MSCI Global Alternative Energy Index ist in diesem Jahr um rund 42% eingebrochen, so Arjan Palthe, Fondsmanager bei Triodos Investment Management (IM).Während traditionelle Ölgiganten wie Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) oder Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) auf Rekordkurs seien, würden die Aktien von Unternehmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien implodieren. Der S&P Global Clean Energy Index, der die 100 größten Unternehmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien umfasse, habe in diesem Jahr einen Kurseinbruch von 36 Prozent hinnehmen müssen - während der MSCI World Index immer noch ein Plus von 5 Prozent vorweisen könne.Nicht nur die erneuerbaren Energien würden underperformen, auch "grüne Aktien" von Unternehmen, die in den Bereichen Elektromobilität, Energiespeicherung oder Wärmepumpen tätig seien, hätten sich deutlich schlechter entwickelt als der breite Markt. Hierzulande habe der Windturbinenhersteller Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) Ende Oktober einen Kurseinbruch von 35 Prozent hinnehmen müssen, nachdem berichtet worden sei, dass der Konzern die Regierung um Unterstützung bitten müsse, weil er nicht mehr in der Lage sei, seine Vereinbarungen mit den Banken zu erfüllen. Nach einigen Tagen erholte sich der Aktienkurs dann wieder um ein Zehntel, weil der Vorstandsvorsitzende bestritt, dass er staatliche Unterstützung benötige.